（獨家專訪）佩德羅帕斯卡自爆被關起來看《曼達洛人》劇本 親曝又有新舞步

〔記者許世穎／東京專訪〕全球《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典」今年再度移師日本舉行，活動中首度公開了明年將正式躍上大銀幕的《曼達洛人與古古》首支片段。主演佩德羅帕斯卡驚喜現身，與全球粉絲近距離互動，接受專訪時更笑爆當初看劇本時竟然「直接被關起來」。

佩德羅帕斯卡為明年上映的《曼達洛人與古古》出席「星戰慶典2025」，接受國際媒體短暫專訪。（記者許世穎攝）

在影集版中飾演「老曼」丁賈林的佩德羅目前正如火如荼投入漫威超級鉅作《復仇者聯盟：末日之戰》的拍攝工作，甚至才剛在片場度過自己的50歲大壽，但仍抽空參與盛會，展現對星戰宇宙的熱愛。

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佩德羅形容第一次看《曼達洛人與古古》劇本的經驗簡直像「進入一場神祕冒險」，「他們把我關進一個房間，不知道門有沒有鎖，我也沒去試，但我面前就放著劇本，讓我從頭讀到尾，感覺就像個小孩看到了最珍貴的娛樂違禁品。」他更大讚導演強法洛將帶來一場多年未見的視覺奇觀，「我迫不及待想與全世界分享這部作品。」

佩德羅帕斯卡因演出大受歡迎的影集《曼達洛人》締造高人氣，星戰迷熱烈期待明年將上映的《曼達洛人與古古》。（Disney+ 提供）

談到同時在漫威電影宇宙化身「驚奇先生」李德理查斯，佩德羅玩心十足地想像兩大角色相遇的畫面：「我覺得李德會立刻尊敬像丁賈林這樣的人。他會對丁非常著迷，只是丁賈林可能沒什麼耐心回答他的問題。不過他們要是花夠多時間相處，最後一定會明白，彼此內心的良善其實如出一轍。」

由於佩德羅最近在一支廣告中大秀舞技引發網友熱烈討論，被問到在電影中會不會也有新舞步，他忍不住笑說：「這個嘛，我們得拭目以待。我們都知道他也會幾招的，但現在不能透露，不能暴雷。」當被誇讚舞步十分迷人，他更開心表達謝意。

佩德羅帕斯卡主演的《曼達洛人與古古》將於明年登上大銀幕。（翻攝自IG）

再度參與盛會，派德羅直說來到東京非常開心，更感謝所有粉絲讓整個參與的經驗變成他能想像到的最棒體驗。雖然對於新片還不能多透露，但他也表示所有工作人員都相信他們將會創造出從《星際大戰》首次登場以來，最精彩的冒險之一。

而當記者提到先前他在《復仇者聯盟：末日之戰》片場慶生，並送上遲來的「生日快樂」，他體貼表示一點也不遲，笑言：「我們還在牡羊座的季節呢。」《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

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