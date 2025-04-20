晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（獨家專訪）佩德羅帕斯卡自爆被關起來看《曼達洛人》劇本 親曝又有新舞步

〔記者許世穎／東京專訪〕全球《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典」今年再度移師日本舉行，活動中首度公開了明年將正式躍上大銀幕的《曼達洛人與古古》首支片段。主演佩德羅帕斯卡驚喜現身，與全球粉絲近距離互動，接受專訪時更笑爆當初看劇本時竟然「直接被關起來」。

佩德羅帕斯卡為明年上映的《曼達洛人與古古》出席「星戰慶典2025」，接受國際媒體短暫專訪。（記者許世穎攝）佩德羅帕斯卡為明年上映的《曼達洛人與古古》出席「星戰慶典2025」，接受國際媒體短暫專訪。（記者許世穎攝）

在影集版中飾演「老曼」丁賈林的佩德羅目前正如火如荼投入漫威超級鉅作《復仇者聯盟：末日之戰》的拍攝工作，甚至才剛在片場度過自己的50歲大壽，但仍抽空參與盛會，展現對星戰宇宙的熱愛。

佩德羅形容第一次看《曼達洛人與古古》劇本的經驗簡直像「進入一場神祕冒險」，「他們把我關進一個房間，不知道門有沒有鎖，我也沒去試，但我面前就放著劇本，讓我從頭讀到尾，感覺就像個小孩看到了最珍貴的娛樂違禁品。」他更大讚導演強法洛將帶來一場多年未見的視覺奇觀，「我迫不及待想與全世界分享這部作品。」

佩德羅帕斯卡因演出大受歡迎的影集《曼達洛人》締造高人氣，星戰迷熱烈期待明年將上映的《曼達洛人與古古》。（Disney+ 提供）佩德羅帕斯卡因演出大受歡迎的影集《曼達洛人》締造高人氣，星戰迷熱烈期待明年將上映的《曼達洛人與古古》。（Disney+ 提供）

談到同時在漫威電影宇宙化身「驚奇先生」李德理查斯，佩德羅玩心十足地想像兩大角色相遇的畫面：「我覺得李德會立刻尊敬像丁賈林這樣的人。他會對丁非常著迷，只是丁賈林可能沒什麼耐心回答他的問題。不過他們要是花夠多時間相處，最後一定會明白，彼此內心的良善其實如出一轍。」

由於佩德羅最近在一支廣告中大秀舞技引發網友熱烈討論，被問到在電影中會不會也有新舞步，他忍不住笑說：「這個嘛，我們得拭目以待。我們都知道他也會幾招的，但現在不能透露，不能暴雷。」當被誇讚舞步十分迷人，他更開心表達謝意。

佩德羅帕斯卡主演的《曼達洛人與古古》將於明年登上大銀幕。（翻攝自IG）佩德羅帕斯卡主演的《曼達洛人與古古》將於明年登上大銀幕。（翻攝自IG）

再度參與盛會，派德羅直說來到東京非常開心，更感謝所有粉絲讓整個參與的經驗變成他能想像到的最棒體驗。雖然對於新片還不能多透露，但他也表示所有工作人員都相信他們將會創造出從《星際大戰》首次登場以來，最精彩的冒險之一。

而當記者提到先前他在《復仇者聯盟：末日之戰》片場慶生，並送上遲來的「生日快樂」，他體貼表示一點也不遲，笑言：「我們還在牡羊座的季節呢。」《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中