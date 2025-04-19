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娛樂 最新消息

跌破眼鏡！畢書盡合體超大咖天后 驚呼：應該沒人猜到

畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「Bii」畢書盡今晚在北流開唱，力邀台灣最美麗的歐巴桑陳美鳳擔任嘉賓，讓歌迷好驚喜，身穿薄紗透明背心的Bii展現好身材，連陳美鳳看了都狂讚：「你有練耶，好好看！」還趁機用苦練的韓文「莎朗嘿」向畢書盡告白，「我特別學的，就是我愛你，就像大家愛你一樣。」

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畢書盡今晚在北流開唱。（記者胡舜翔攝）畢書盡今晚在北流開唱。（記者胡舜翔攝）

Bii在演唱會選唱了夯曲《APT.》，唱到一半陳美鳳從後方升降台緩緩升起，讓全場驚呼連連。對於邀來前輩陳美鳳來助陣，Bii興奮表示：「大家有猜到嗎？我的8字提示是『全方位藝人大美女』，應該沒人猜到。」

畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）

畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）

陳美鳳前陣子扭傷了腳，目前仍在復健中，依舊現身力挺Bii，她表示為了要順利參加，所以更努力復健，「我跟畢書盡是在一個公益活動認識的，第一眼看到就覺得他顏值高、很帥、有才藝、歌又唱得好，而且很敬業又有禮貌，真的很棒，在現在藝人當中我覺得他真的非常優秀，所以要來參加他演唱會其實我壓力很大，想說要怎麼打扮，就穿這樣了。」

畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）

畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）畢書盡演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（記者胡舜翔攝）

陳美鳳性感登台，害羞說：「我想說會不會太可愛。」而Bii則是嘴甜回應：「很美，我早上嚇到，真的非常美麗。」除了動感的表演，Bii也苦練台語，跟陳美鳳合唱經典作《繁華都是夢》，難得挑戰台語歌。

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