畢書盡脫光了！驚人胸腹肌加碼人魚線 超狂身材全被拍

畢書盡今晚登上北流開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Bii」畢書盡今晚登上北流開唱，他為了演唱會賣力鍛鍊操肌，胸腹肌及人魚線不藏私大放送，滿場歌迷看了嗨爆狂叫。

畢書盡脫了，秀出驚人胸腹肌。（索尼提供）

Bii舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，開場他清唱《不苦》，隨後化身「冰雪精靈王子」帥氣出場，緊接演唱《轉身之後》、《逆時光的浪》，見到歌迷熱情力挺，忍不住感動直呼：「好想哭！」

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畢書盡脫了，秀出驚人胸腹肌。（索尼提供）

沉寂舞台一段時間的Bii，親自向歌迷訴心聲，「這幾年，我有一些沈殿，也有一些重新開始的過程，所以對我來說，今晚不只是演唱會，也是我對音樂的熱情、我和你們之間的連結都有了新的開始，像是經歷了一場重生。」更高喊：「非常謝謝你們一直在，我會一直在。」

畢書盡脫了，秀出驚人胸腹肌。（索尼提供）

除了感人橋段，Bii唱到《我比從前想你了》時，換上敞開的背心秀肌肉，引爆滿場歌迷的尖叫。據了解，Bii不僅嚴格飲控，排練再累都要上健身房操肌1.5小時，目前體脂不到12，超級敬業。

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