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娛樂 最新消息

《RM》全昭旻回娘家！看梁世燦撩妹吃醋了：妳喜歡這女人？

難得回《Running Man》娘家的全昭旻（左起），有一半的時間都花在吃梁世燦、池睿恩的飛醋。（中天綜合台提供）難得回《Running Man》娘家的全昭旻（左起），有一半的時間都花在吃梁世燦、池睿恩的飛醋。（中天綜合台提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全昭旻為宣傳新劇重返《Running Man》，哈哈用專屬儀式「滾地板」迎接她，讓她非常開心。另一嘉賓崔丹尼爾在綜藝相當活躍，卻是第一次上《RM》，為此還打電話向全昭旻確認該準備什麼、要不要化妝、可不可以帶帽子等問題，成員們一聽便開始捉弄他，崔丹尼爾被唬得差點相信，直到池錫辰加入話題後，崔丹尼爾才恍然大悟：「池錫辰一講話，就覺得是騙人的！」

全昭旻（左）與崔丹尼爾到《Running Man》宣傳新劇。（中天綜合台提供）全昭旻（左）與崔丹尼爾到《Running Man》宣傳新劇。（中天綜合台提供）

為了迎接全昭旻回娘家，節目組為她量身企劃體力、鮮奶油、肥皂水等遊戲，最後還有成員們最討厭的懲罰「大型水炸彈」。當進行體能問答時，梁世燦喊著要和池睿恩一組，準備上場時更大聲喊著：「睿恩，趕快來跟我一起，妳可以的吧！」全昭旻聽到馬上質問梁世燦：「是真的這麼喜歡這個女人嗎？你愛她嗎？」

《Running Man》全昭旻瘋狂行徑不減，體力依舊相當弱。（中天綜合台提供）《Running Man》全昭旻瘋狂行徑不減，體力依舊相當弱。（中天綜合台提供）

面對突如其來上演情境劇，眾人既熟悉又覺得好笑，梁世燦也笑回全昭旻：「拜託妳挑該忌妒的事忌妒好嗎？去在意妳的男主角啦！」最後劉在錫也看不下去制止，「這不是情侶遊戲，也不是在配對」。

遊戲中，池睿恩負責拉健身器材並回答問題，但她的體力和腦力都有點弱，答錯一次就和全昭旻道歉一次，一直迎接鮮奶油洗禮的全昭旻也不是省油的燈，祭出特別措施反制，把鮮奶油放反方向，池睿恩也因體力不支，放下健身器材後被鮮奶油噴滿臉，沒想到全昭旻更加瘋狂，在機器上放兩瓶鮮奶油，一人面對一個，此舉讓池睿恩生不如死，全昭旻的瘋狂行徑更是讓眾人笑到不行。

《Running Man》崔丹尼爾遊戲中不時用身體搞笑，有如翻版的李光洙。（中天綜合台提供）《Running Man》崔丹尼爾遊戲中不時用身體搞笑，有如翻版的李光洙。（中天綜合台提供）

節目中，肥皂水長墊再次回歸，遊戲時只能躺下用背部移動，崔丹尼爾不時用身體搞笑，舉止相當怪異，甚至用他修長雙腳推了金鍾國一把，金鍾國也用雙腳纏住崔丹尼爾，想借力推上斜坡，卻一直失敗，遊戲結束後，崔丹尼爾沿著肥皂水墊在尋找眼鏡，一不小心就摔個四腳朝天，最後連眼鏡都帶反了，這模樣彷彿有李光洙的影子與呆懵。更多有趣的節目內容就在明晚（20日）六點中天綜合台《Running Man》。

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