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新版超人是他！大衛科倫斯韋「連身衣套短褲」喊：好自在

大衛科倫斯韋扮演新任超人。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋扮演新任超人。（華納兄弟提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《超人》即將於7月登上大銀幕，今天（19日）為了慶祝超人日，全球發布《超人》支花絮影片，扮演新任超人的年輕男星大衛科倫斯韋，透過鏡頭帶領觀眾深入極地，探索景象壯觀的孤獨堡壘拍攝現場。大衛科倫斯韋直言，《超人》是全新故事的起點，他還與尼可拉斯霍特分享穿上超人裝的心情，「我把短褲穿在連身衣外面，感覺真自在！」

編導詹姆斯岡恩過去曾執導漫威《星際異攻隊》系列，深受影迷喜愛，他透露小時候受超人的純淨特質所吸引，讓他第一次理解電影迷人的魅力本質，他視超人為「很高貴，身心靈皆美的角色」，瑞秋布羅斯納安也表示超人是個純善的角色，他願意拯救人類只因他認為那是正確的事，她在花絮中笑說，「我們正需要這樣的精神！」

大衛科倫斯韋扮演新任超人。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋扮演新任超人。（華納兄弟提供）

詹姆斯岡恩特別預告新版《超人》將呈現出全新形象，不僅有著像平凡人一般的脆弱面，同時也兼具善良、愛與同情心的一面，他分享這次與新超人大衛科倫斯韋合作是非常難得的經驗，「他是一位受過嚴格訓練的優秀演員，也是我合作過的人當中，成果最棒的一位」，讓粉絲都非常期待大衛科倫斯韋帶來的全新形象。

《超人》不僅重啟這位全世界最經典的超級英雄形象，更為DC工作室開啟新的世代，製片人彼得薩弗蘭表示，「我們從DC龐大素材中挑選角色和故事來發揮，非常希望能忠實呈現這些角色」，從目前釋出的前導預告，就能看到許多新角色的身影，讓DC粉絲超級興奮。

大衛科倫斯韋透露，「《超人》是全新故事的起點，還有全新的宇宙」，飾演「卓越先生」的艾迪蓋瑟吉談到這次登場的新角色時，也興奮向粉絲喊話，「這部是未來的起點，他們將展開新的世代」。

女主角瑞秋布羅斯納安也揭曉她與超人相遇的「星球日報」辦公室，讓粉絲一窺電影關鍵場景。這次被影迷譽為「最帥反派」的尼可拉斯霍特，首次現身分享「這部劇本非常獨特，非常觸動人心」。

全新《超人》電影的其他演員還包括安東尼卡瑞根、奈森菲利安、伊莎貝拉莫塞、斯凱勒吉桑多、莎拉桑帕伊奧、瑪麗亞加布里埃拉法里亞、溫德爾皮爾斯、艾倫圖克以及涅娃霍爾。《超人》將於7月9日（三）IMAX同步上映。

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