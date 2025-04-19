KISS OF LIFE「吐舌摸肚」性感爆炸！見台粉大飆汗：我們太辣了嗎

KISS OF LIFE《Igloo》的摸肚舞蹈超級辣。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣新生代女團KISS OF LIFE的世界巡迴台北站今天（19日）在台北國際會議中心登場，首度來台就吸引3000人朝聖，不愧是現今最性感女團，她們4人從台下一出場就辣到爆炸，各個都是水蛇腰，扭腰擺臀讓人看得目不轉睛。

KISS OF LIFE的HANEUL（前排左起）、JULIE、NATTY，BELLE（後排）表演十分精彩。（記者陳奕全攝）

KISS OF LIFE戴墨鏡超辣。（記者陳奕全攝）

KISS OF LIFE的成員兵分兩路從台下登場，先以《Get Loud》揭開序幕，接著演唱夯曲《Igloo》時，她們戴上墨鏡，吐舌跳起「摸肚子舞」時，全場尖叫聲四起，《Bad News》掀起新一波高潮。

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KISS OF LIFE吐舌超挑逗。（記者陳奕全攝）

KISS OF LIFE首度來台，3000張票完售。（記者陳奕全攝）

NATTY以中文俏皮喊「很開心」、「開心嗎？可愛嗎？」，BELLE則表示見到大家很幸福，JULIE詢問大家：「我們KISSY吃飯了嗎？」台下粉絲紛紛表示還沒吃飯，JULIE也提醒大家在結束之後繼續去用餐。老么HANEUL分享來台後吃了小籠包，大讚真的很好吃，NATTY、BELLE也以中文稱「好吃、真的好吃」。KISS OF LIFE也當場請翻譯教她們中文，大喊「KISSY真的很漂亮」。

接著4人的SOLO舞台，BELLE的《Countdown》充滿能量，JULIE的《Kitty Cat》性感挑逗，老么HANEUL則是從觀眾席現身，沒想到粉絲沒發現她在身後，HANEUL還點點她，讓觀眾嚇了一大挑，迅速轉身，她表演《Play Love Games》時化身啦啦隊，甜美中帶點小壞，還在觀眾席上跳舞，熱力四射，NATTY則以《Sugarcoat》展現她的音色魅力與穩定台風。

她們獻唱《No One But Us》時走下台，與粉絲玩自拍、比愛心樣樣來，還直接把台北國際會議中心的樓梯當作舞台，地點之高讓人看得心驚膽跳。BELLE表示比想像中還要高很多，還喘到不行；在表演代表作《Sticky》之前，JULIE詢問粉絲：「你們不熱嗎！」BELLE則表示：「是不是我們太辣了，你們才很熱？」現場尖叫聲響徹屋頂。

KISS OF LIFE的BELLE（左起）、NATTY、JULIE、HANEUL首度來台演出。（記者陳奕全攝）

在演唱《Nothing》之前，JULIE表示有事想要拜託大家，希望粉絲能夠打開手機燈，沒想到台灣粉絲準備驚喜，在手機燈前放上五顏六色的玻璃紙，把台北國際會議中心變成彩虹海，讓成員們又驚又喜，BELLE驚呼：「這是特別的回憶，台北最棒！」

演出尾聲的應援，除了應援影片之外，排字應援、手幅寫著「我們隨時都在」，讓成員們十分感動，JULIE激動說「禮物怎麼這麼多？」，NATTY則表示：「台北送太多禮物了，我們還要帶給你們什麼嗎？」JULIE笑說：「帶走我們好了。」最後她們與粉絲互相告白「我愛你」，為演出劃下圓滿的句點。

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