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娛樂 最新消息

温嵐瘦身5公斤重現經典《屋頂》 被Marz23迷到「全身起毛球」

温嵐今（19日）晚首次在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會。（記者王文麟攝）温嵐今（19日）晚首次在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕温嵐今（19日）晚首次在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，透露為了今晚演出瘦身5公斤，有趣的是她穿的銀色流蘇靴子也重達5公斤，意外「打平」全身重量。

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温嵐（右）希望日後有機會能再和Marz23合作新歌。（記者陽昕翰攝）温嵐（右）希望日後有機會能再和Marz23合作新歌。（記者陽昕翰攝）

今晚温嵐帶來經典歌曲《屋頂》、《傻瓜》，另外也唱新歌《一個吻的時間》，除了獨唱，她也和同公司「師兄」Marz23合唱莫文蔚與柯有倫當年對唱金曲《愛死你》。

温嵐今（19日）晚首次在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會。（記者王文麟攝）温嵐今（19日）晚首次在高雄巨蛋參加「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會。（記者王文麟攝）

會後受訪，温嵐大讚Marz23：「聽你唱歌我呆住，你的聲音讓我全身起毛球，從饒舌轉成吼腔，很厲害。」Marz23則說自己是「迷弟」，很榮幸可以幫嵐彈吉他，直呼：「感到很暈！」

温嵐（左）希望日後有機會能再和Marz23合作新歌。（記者王文麟攝）温嵐（左）希望日後有機會能再和Marz23合作新歌。（記者王文麟攝）

Marz23首唱新單曲《癡情暈船仔》，還秀出舞蹈，嵐說沒想到他會跳舞，Marz23笑說：「我騙她我不會跳舞。」温嵐說：「你當爸爸了還會害羞？」

温嵐（左）希望日後有機會能再和Marz23合作新歌。（記者王文麟攝）温嵐（左）希望日後有機會能再和Marz23合作新歌。（記者王文麟攝）

温嵐被虧身上表演服很像洗車設備，她沒生氣反而大方笑說：「如果是洗車，會被車主告到爆，會刮傷。」另談到瘦身原因，她說應該是做皮拉提斯，被誇變漂亮了，和男友感情有沒有更好？她則說：「不敢在師兄面前講另一半。」

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