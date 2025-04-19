胡瓜挑戰獨旅、搭公車 出道40年首辦見面會

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，日前播出最新一集胡瓜再次開啟獨旅，製作單位向他發起任務，要使用敬老卡搭乘公車到陽明山完成採海芋任務，沒想到這也是胡瓜人生第一次搭公車，從向路人詢問上山車輛、排隊等候上車、到感應扣款卡片，整個順序都讓第一次體驗的胡瓜感到相當新奇。

開啟旅程的胡瓜，像是校外教學般興奮，在公車上偶遇頻道每一集都有觀賞的資深粉絲，親民的他和民眾聊整路，公車停靠時也不斷地隔著玻璃和車外的大家打招呼，展現非常有活力的一面。

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胡瓜採海芋。（下面一位提供）

到目的地後第二個任務是要尋找海芋田，不過胡瓜飢餓感作祟，一心只想吃放山雞，甚至竄改任務想逃避，好險遇到好心的店家攤販們不斷投餵他及熱情指引海芋田的方向。

即將下田採海芋前的胡瓜，信誓旦旦的表示自己以前種過田，下田的動作非常熟練，沒想到海芋田的泥濘非常黏稠，胡瓜一落腳就拔不起來，寸步難行到每一步都必須使出全力，連在一旁的老闆娘也不捨幫忙闡扶救援，而胡瓜不斷發出狀聲詞，俏皮的想拔起腳跟，畫面非常逗趣。

經過採摘步驟教導後胡瓜熟能生巧，完成了摘海芋任務，仔細端詳著親自採摘的海芋，胡瓜也細心請教照顧海芋的撇步，想要放在家中繼續照顧它。

胡瓜挑戰獨旅。（下面一位提供）

收穫許多初體驗的胡瓜非常雀躍，也如願吃到心心念念的雞肉，大快朵頤一番非常滿足。不過也在餐廳內發現許多前來用餐的外國民眾，胡瓜也展現國民外交的親和力，和多國民眾聊天打招呼， 閒聊之餘也不忘提醒大家要訂閱自己的頻道。

胡瓜也即將在今天（19日）於西門紅樓舉辦《下面一位》粉絲見面會，寵粉的他大手筆準備了許多精美好禮，更精心安排表演和遊戲，要與粉絲近距離互動聊天，這也是胡瓜出道40多年第一次舉辦見面會，希望能透過活動向支持他的粉絲朋友表達感謝。

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