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娛樂 最新消息

牛排火大了！狠愛演解散「妻小遭攻擊」 強硬提告絕不姑息

牛排火大了！狠愛演解散「妻小遭攻擊」 強硬提告絕不姑息牛排（右）不捨老婆妮妮遭人身攻擊誓言提告。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Youtuber「狠愛演」前成員牛排與胡椒、蛇丸分道揚鑣至今將近5年之久，日前才突然宣布將會公開「狠愛演」解散的原因，如今釋出新片以7大QA的方式娓娓道來。針對外界將團體走向解散的矛頭指向牛排夫妻倆，家人甚至更遭惡言相向、出言不遜，他對此駁斥並火大誓言，「我真的忍無可忍！」他強調對於人身攻擊者「絕對提告到底。」

「狠愛演」拆夥內幕全說了 牛排認「3理念與胡椒不合」

牛排今（18日）釋出最新一片表示解散主因是他與胡椒對拍攝內容、主題、手法的理念不合，雖經過多次磨合溝通仍沒有共識，「解散是胡椒的決定，我尊重他的選擇，畢竟每個人都有他的想法及規劃。」針對外界指責是夫妻倆害團體拆夥，牛排無奈強調，「解散是團體的決定，跟我老婆無關。」由於妻小莫名遭酸民人身攻擊，牛排最終忍無可忍誓言提告，「絕對不姑息，任何惡意的人身攻擊！」

面對「分工與利潤」遭質疑出現問題，牛排為此否認表示，「沒有，我可以很明確的說沒有。」他透露在團體解散的前2至3年間，分潤機制並未改變，包含蛇丸分得7成收益，公司方則是收3成。不僅如此，蛇丸在解約之後，牛排曾表示解約金可不必支付，但蛇丸仍主動匯5萬元給他。

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