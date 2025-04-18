印度男神來台灣上癮了！想環島、宜蘭Long stay：我要帶家人來

托維諾湯瑪斯（左）、導演吉辛拉爾一同為電影《莫萊塢之神燈怪盜》來台，出席金馬奇幻影展。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕印度億萬票房大片《莫萊塢之神燈怪盜》今天（18日）在金馬奇幻影展放映，在IG擁有破800萬追蹤的男神托維諾湯瑪斯、導演吉辛拉爾一同來台，這是托維諾湯瑪斯第一次來台灣，在台北、宜蘭到處趴趴走，想要把鳳梨酥當伴手禮，希望有一天能帶家人來台灣玩，也喊話有機會的話想要來環島、宜蘭Long stay。

托維諾湯瑪斯十分健談，分享來台趣事。（記者胡舜翔攝）

托維諾湯瑪斯早在14日就抵台，他在宜蘭、台中都有朋友，其中一個朋友是宜蘭女婿，這幾天除了爬台北象山看101大樓之外，還到宜蘭知名農場與水豚、草泥馬等動物互動，以及去噶瑪蘭威士忌工廠學習酒相關知識，還在朋友推薦下去了宜蘭海鮮餐廳享用美食。他到各個國家都會做功課，等到真的到了當地之後再驗證，希望能探索這個國家的文化、食物及風景，「不想走觀光客一樣的景點，想要體驗在地人的生活。」

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導演吉辛拉爾很榮幸能夠來到台灣，直呼像是美夢成真。（記者胡舜翔攝）

此次應金馬奇幻影展邀約，導演吉辛拉爾表示很興奮，他知道金馬在台灣、華語圈非常知名，對他來說是美夢成真；托維諾湯瑪斯則透露在電影放映後，有不少人透過IG與他互動，「我很驚訝有不同文化的人，對我們不一定了解，但竟然也可以喜歡我們的電影，很驚訝又感動。」

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