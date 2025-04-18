晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

印度男神來台灣上癮了！想環島、宜蘭Long stay：我要帶家人來

托維諾湯瑪斯（左）、導演吉辛拉爾一同為電影《莫萊塢之神燈怪盜》來台，出席金馬奇幻影展。（記者胡舜翔攝）托維諾湯瑪斯（左）、導演吉辛拉爾一同為電影《莫萊塢之神燈怪盜》來台，出席金馬奇幻影展。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕印度億萬票房大片《莫萊塢之神燈怪盜》今天（18日）在金馬奇幻影展放映，在IG擁有破800萬追蹤的男神托維諾湯瑪斯、導演吉辛拉爾一同來台，這是托維諾湯瑪斯第一次來台灣，在台北、宜蘭到處趴趴走，想要把鳳梨酥當伴手禮，希望有一天能帶家人來台灣玩，也喊話有機會的話想要來環島、宜蘭Long stay。

托維諾湯瑪斯十分健談，分享來台趣事。（記者胡舜翔攝）托維諾湯瑪斯十分健談，分享來台趣事。（記者胡舜翔攝）

托維諾湯瑪斯早在14日就抵台，他在宜蘭、台中都有朋友，其中一個朋友是宜蘭女婿，這幾天除了爬台北象山看101大樓之外，還到宜蘭知名農場與水豚、草泥馬等動物互動，以及去噶瑪蘭威士忌工廠學習酒相關知識，還在朋友推薦下去了宜蘭海鮮餐廳享用美食。他到各個國家都會做功課，等到真的到了當地之後再驗證，希望能探索這個國家的文化、食物及風景，「不想走觀光客一樣的景點，想要體驗在地人的生活。」

導演吉辛拉爾很榮幸能夠來到台灣，直呼像是美夢成真。（記者胡舜翔攝）導演吉辛拉爾很榮幸能夠來到台灣，直呼像是美夢成真。（記者胡舜翔攝）

此次應金馬奇幻影展邀約，導演吉辛拉爾表示很興奮，他知道金馬在台灣、華語圈非常知名，對他來說是美夢成真；托維諾湯瑪斯則透露在電影放映後，有不少人透過IG與他互動，「我很驚訝有不同文化的人，對我們不一定了解，但竟然也可以喜歡我們的電影，很驚訝又感動。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中