看不下去！賈永婕反擊「暗戳汪潔民」 閨密郁方補刀捅爆

賈永婕（左）連日來遭汪潔民惡言相向，閨密郁方看不下去挺身反擊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日遭名嘴汪潔民質疑「只有沙龍管理經驗」，甚至出言不遜被辱「是戲子個性，跑跳人生不用大腦？」對於無端遭受謾罵，賈永婕先後回應反擊「這不是批評，是羞辱」、「是對人格的貶低對專業的踐踏」、「有人則習慣坐在台下挑剔每一場劇！」沒想到，就連閨密郁方也看不下去挺身補刀捅爆。

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面對汪潔民無理的謾罵，賈永婕16日寫下長文表示，該言論「不只侮辱了我、侮辱了女性還有侮辱了所有的表演藝術工作者。」她也隔空要求對方，「你應該要好好道歉認真反省。」、「尊重別人也是自重。」最終更砲火全開暗戳汪潔民，「有人選擇努力演好每一場戲，有人則習慣坐在台下挑剔每一場劇，角色不同，人生價值也就不同。」

然而，眼見賈永婕連日來的遭遇，閨密郁方昨（17日）引述金句補刀，「你見不得別人好，別人未必不好，但你一定不好，因為你內心沒有美好。你希望別人好，別人未必好，但你一定會好，因為你心存美好。」一席話雖未指名道姓，不過外界皆解讀為是她力挺賈永婕的仗義表現。

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