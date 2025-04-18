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娛樂 最新消息

賈永婕強硬發聲！連日遭嗆「戲子不用大腦」 反擊暗戳汪潔民

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日為投資案前往台中，與市長盧秀燕、立委羅廷瑋等人合體，卻遭名嘴汪潔民質疑「只有沙龍管理經驗」，他甚至直言「是戲子個性，跑跳人生不用大腦？」。面對上述指控，賈永婕今（18日）強硬發聲，同時更暗戳反擊不再隱忍。

汪潔民昨列出8點，點名賈永婕回答，最重要的一題則是「什麼是台灣唯一的建築物101公司的ESG精神？」時隔一日仍未等到答覆，稍早更發文揶揄，「致101公司官派董事長賈小姐女士，24小時了，可能您太忙了，無法回應我對您8+1的問題，還是題目太難，對一個非專業經理人而言，我可以理解您的困境。」

賈永婕（左）暗戳汪潔民，「有人習慣坐在台下挑剔每一場劇」。（組合照，翻攝自臉書）賈永婕（左）暗戳汪潔民，「有人習慣坐在台下挑剔每一場劇」。（組合照，翻攝自臉書）

面對汪潔民的質疑，賈永婕道出心緒坦言，「確實我沒有傲人的學經歷背景，商場上也只有經營一家婚紗店CH Wedding的經驗」，如今身為台北101董事長，自己依舊走在每一條該站上的第一線，承擔好該做的責任，不甘示弱的她更暗戳汪潔民，「有人選擇努力演好每一場戲，有人則習慣坐在台下挑剔每一場劇，角色不同，人生價值也就不同。」

最後，賈永婕也強調，自己的婚紗品牌20年來屹立不搖，「當然要付出一些代價才能塞得進去，也才能持續發光發亮！」針對網友不捨為她抱屈，「賈董別理那些人啦！誰說當董事長就要有漂亮的學經歷？」賈永婕則表示，「實在是路人不用在意」，然而，酸民也現蹤直指：「人就是被戳到痛點才會暴怒。」對此，賈永婕嗤之以鼻回應「我只是動手指沒有動怒喔！」

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