遭爆交往賀瓏！ 天殘生前認「戀愛腦」：被當砲友還幫付錢

單口喜劇演員天殘（右）疑似曾交往賀瓏。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕單口喜劇演員「天殘」昨（17日）上午被發現陳屍在公寓頂樓，死訊曝光不久，IG更新一則貼文，寫道「好的前任應該像死了一樣」，疑似為情所困。然而，天殘過去曾透露，高中時期愛慕一個的男生，兩人多次發生性行為，男方卻不願意承認交往關係，所有開銷還要她負責。

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天殘去年登上節目暢談感情生活，提及高中時期，與一名很喜歡的男生糾纏很久，兩人不斷發生性行為，但男方就是不承認這段感情，所有開銷還要她負責。這段經歷讓主持人博恩聽後直呼，「很卑微！」就連同場嘉賓妍霏也附和，認為天殘確實是為愛奮不顧身。不過，天殘最後還是有清醒與對方提出分手。

過往的經歷，讓不少網友認為，天殘經常為情所困，且她生前特別排程發文，寫下「好的前任應該像死了一樣」，短短11字被視為其遺言，更被外界聯想與先前傳聞「天殘為了H男北上奔赴」有關。

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值得一提的是，網路論壇有一篇發表於2022年5月的文章，揭露天殘與賀瓏疑似交往的線索，其中包括，賀瓏喜歡瘋女人；賀瓏指的「高職女生」與天殘談過的高中生活高度吻合；2人合開麻辣燙店；天殘將男友代稱「阿狗」。此外，網紅東區德也曾在Podcast節目爆料，在展場外目睹兩人親密互動。

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