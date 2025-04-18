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方大同病逝！薛凱琪心碎「食不下嚥」頻嘔吐：無法呼吸

方大同與薛凱琪兩人感情甚好。（寬宏藝術提供、翻攝自微博）方大同與薛凱琪兩人感情甚好。（寬宏藝術提供、翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同抗病5年，不幸在2月21日離世，死訊直至3月1日才透過唱片公司公開。生前曾與他傳緋聞的薛凱琪當時沉寂多日才發聲，在社群發長文表示，「沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷」，近日她受訪時，再次吐露痛失摯友的心情。

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薛凱琪近日接受中國媒體《人物》專訪，談及方大同，她表示，對方教會自己如何面對生活，剛認識時很搞笑，話題毫無侷限，想到什麼就聊什麼，會彼此討論如何進步，成為一個更好的人。如今憶起往事還是很開心，過去兩人經常說冷笑話一起看電影、吃東西。

薛凱琪透露，得知方大同死訊首日，她整個人懵了，「雖然哭了，但是身體沒有反應。」隔天開始才反應過來，什麼事情都做不了，食慾也不好，只能逼自己進食，卻一吃就吐，「漸漸地，不吃的時候也吐，然後呼吸不了。」

薛凱琪坦言，這種情形自己相當熟悉，因為十幾年前抑鬱症就是相同的反應，不過，之前是個漫長累積的過程，這次是幾天內就爆發到嚴重的程度。

薛凱琪說，「我過去對愛的人會消失，有一個想法。我覺得我會傷心一段時間，但不能超級傷心，要釋懷，不然他們看著你這樣也會不開心。但當它真的發生的時候，之前學過的所有道理都塞不進去了，整個人沒了一半。」

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