李雅英成「遊戲黑洞」遭飆罵 被抱著16蹲慘跌畫面曝

〔記者林欣穎/台北報導〕東森超視《女孩好野2》第一集於明晚(19日)播出,沈玉琳、張立東、風田及林襄續留班底,中職新生代女神一粒和「Yuri」陳洛心加入第二季主持陣容。節目第一集,一行人浩浩蕩蕩來到宜蘭闖關,不過錄影當天光是開場就用掉許多時間,甚至錄到製作人急喊停進入遊戲環節,原來為了迎接新血主持加入,製作單位特別邀請許多綜藝界的好友們小鐘、馬力歐、潘若迪、楊子儀以及卞慶華,而這組合一聊下去就一發不可收拾。

沈玉琳、張立東、風田主持《女孩好野2》第一集於明晚(19日)播出。(東森超視提供)

《女孩好野2》首集的韓籍外援是「全民表妹」李雅英,對此,沈玉琳似乎異常興奮,不僅搶著要跟李雅英同組外,還不斷在節目中笑稱「雅雅是我婆!」讓全場相當無言。

沈玉琳挑戰抱李雅英16蹲。(東森超視提供)

值得一提的是,沈玉琳被指定要「抱著雅英16蹲」,全力以赴的他不僅沒有蹲到16下,最後還因為太累,直接把對方「往地上摔」瞬間笑翻全場。而在其中一個關卡當中,需全程抱著同隊女孩,不能讓對方腳落地;而沈玉琳、張立東則是合力扛起李雅英,邊跑邊闖關,兩人竟還一口同聲說出:「我必須老實說,雅英真的不輕喔!」讓女神相當害羞。

沈玉琳(前)、張立東(後)則是合力扛起李雅英,邊跑邊闖關。(東森超視提供)

相比第一季,《女孩好野2》多了許多競賽遊戲的環節,這也導致大家會更容易發現,到底誰是「拖累之王」!令人意外的是,李雅英竟是「遊戲黑洞」,連出自韓國的「打畫片」都卡關超級久,讓沈玉琳、張立東相當無奈;甚至還用英文怒飆「What are you doing now!氣死人!」而李雅英這意外反差,竟成為節目中精彩亮點。

