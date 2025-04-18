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娛樂 電視

李雅英成「遊戲黑洞」遭飆罵 被抱著16蹲慘跌畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕東森超視《女孩好野2》第一集於明晚（19日）播出，沈玉琳、張立東、風田及林襄續留班底，中職新生代女神一粒和「Yuri」陳洛心加入第二季主持陣容。節目第一集，一行人浩浩蕩蕩來到宜蘭闖關，不過錄影當天光是開場就用掉許多時間，甚至錄到製作人急喊停進入遊戲環節，原來為了迎接新血主持加入，製作單位特別邀請許多綜藝界的好友們小鐘、馬力歐、潘若迪、楊子儀以及卞慶華，而這組合一聊下去就一發不可收拾。

沈玉琳、張立東、風田主持《女孩好野2》第一集於明晚（19日）播出。（東森超視提供）沈玉琳、張立東、風田主持《女孩好野2》第一集於明晚（19日）播出。（東森超視提供）

《女孩好野2》首集的韓籍外援是「全民表妹」李雅英，對此，沈玉琳似乎異常興奮，不僅搶著要跟李雅英同組外，還不斷在節目中笑稱「雅雅是我婆！」讓全場相當無言。

沈玉琳挑戰抱李雅英16蹲。（東森超視提供）沈玉琳挑戰抱李雅英16蹲。（東森超視提供）

值得一提的是，沈玉琳被指定要「抱著雅英16蹲」，全力以赴的他不僅沒有蹲到16下，最後還因為太累，直接把對方「往地上摔」瞬間笑翻全場。而在其中一個關卡當中，需全程抱著同隊女孩，不能讓對方腳落地；而沈玉琳、張立東則是合力扛起李雅英，邊跑邊闖關，兩人竟還一口同聲說出：「我必須老實說，雅英真的不輕喔！」讓女神相當害羞。

沈玉琳（前）、張立東（後）則是合力扛起李雅英，邊跑邊闖關。（東森超視提供）沈玉琳（前）、張立東（後）則是合力扛起李雅英，邊跑邊闖關。（東森超視提供）

相比第一季，《女孩好野2》多了許多競賽遊戲的環節，這也導致大家會更容易發現，到底誰是「拖累之王」！令人意外的是，李雅英竟是「遊戲黑洞」，連出自韓國的「打畫片」都卡關超級久，讓沈玉琳、張立東相當無奈；甚至還用英文怒飆「What are you doing now！氣死人！」而李雅英這意外反差，竟成為節目中精彩亮點。

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