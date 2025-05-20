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娛樂 電影

阿湯哥《不可能8》全台破7200萬稱霸週末票房 刷新今年開片還超越上集

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》上週六（17日）搶先全美在台上映，首日便以全台約3880萬的票房佳績刷新今年最高單日票房以及最高週六票房成績，六、日兩天票房更突破7200萬，登頂今年開片成績，同時也是今年目前最高的週末票房成績，阿湯哥一出手果然不同凡響。

《不可能的任務：最終清算》在台上映不僅刷新今年多項紀錄，也超越上一部《不可能的任務：致命清算》的開片成績。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》在台上映不僅刷新今年多項紀錄，也超越上一部《不可能的任務：致命清算》的開片成績。（UIP提供）

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」已刪除），阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任。

而《不可能的任務：致命清算》兩年前在台也是於週六上映（2023年7月8日），當時以首日3500萬，六、日兩天6566萬拿下票房冠軍。《最終清算》無論首日票房或六、日兩天的票房數字也都超越上一部，果然只有阿湯哥可以超越阿湯哥。《不可能的任務：最終清算》全台持續上映中。

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