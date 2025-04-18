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娛樂 電影

接替復仇者！《雷霆特攻隊*》曝最終預告 「黑寡婦2.0」步入黑暗

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威最新電影《雷霆特攻隊*》昨曝光最終預告，曾入圍奧斯卡最佳女配角的佛羅倫絲普伊回歸演出「黑寡婦2.0」葉倫娜，似乎正視成為英雄的崇高使命，並試圖走上她「姊姊」娜塔莎的犧牲之路，一腳踏進大反派「哨兵」的黑暗虛無。

佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》一腳踏進大反派「哨兵」的黑暗虛無。（翻攝自YouTube）佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》一腳踏進大反派「哨兵」的黑暗虛無。（翻攝自YouTube）

《雷霆特攻隊*》集合「黑寡婦2.0」葉倫娜、「酷寒戰士」巴奇、紅色衛兵、「美國特工」約翰沃克、模仿大師、幽靈等雜牌軍，他們都曾做過壞事，被喻為漫威最致命的超級團隊，當世上再無復仇者聯盟可以呼叫，他們必須接替復仇者，奮力一搏，迎接最終救贖之役。

路易斯普曼在《雷霆特攻隊*》化身神級超能戰士「哨兵」。（漫威影業提供）路易斯普曼在《雷霆特攻隊*》化身神級超能戰士「哨兵」。（漫威影業提供）

片中神級超能戰士「哨兵」由曾在《捍衛戰士：獨行俠》飾演「巴布」的星二代路易斯普曼主演，幕後勢力則是由艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛飾演、堪稱「女版尼克福瑞」的德芳亭局長，她秘密策劃的人造超級戰士忽然失控，才引爆片中的「滅世危機」。

《雷霆特攻隊*》最新海報。（漫威影業提供）《雷霆特攻隊*》最新海報。（漫威影業提供）

《雷霆特攻隊*》將於4月30日搶先美國在台上映，包括2D、4DX、IMAX、Screen X、Dolby Cinema版同步震撼登場，預售票已於各大影城開賣中。

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