晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《刺心切骨》國際傳捷報！劉修甫、曹佑寧共獲「最佳男演員獎」

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《刺心切骨》國際影展再傳捷報！第22屆羅馬亞洲電影節今（17）頒獎，劉修甫、曹佑寧共同獲得評審團「最佳男演員」殊榮，獲評審團盛讚演繹複雜關係，為角色注入靈魂與深度，因此雙雙獲獎。

曹佑寧（左）、劉修甫。（前景娛樂、劇匯文創提供）曹佑寧（左）、劉修甫。（前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫表示：「謝謝評審團對我們在表演上的肯定，這也提醒著我們，影像的力量來自於真誠的表演，我會繼續努力。感謝導演跟製作團隊給我們很充足的時間準備劇本，讓第一次在電影演出篇幅這麼重要的角色時能放心面對不安跟挑戰。」

相關新聞：第16屆兩岸電影展網羅7部佳片！海報藏遊戲「尋找Panda」

曹佑寧得知獲獎開心說：「很榮幸能夠與修甫一起獲獎，謝謝評審團的肯定，尤其感謝製作團隊、導演及電影中所有的演員與工作人員，我們在表演過程中非常開心，也用真心在互相交流，呈現出最好的表現。」

曹佑寧（左）、劉修甫。（前景娛樂、劇匯文創提供）曹佑寧（左）、劉修甫。（前景娛樂、劇匯文創提供）

第22屆羅馬亞洲電影節（Rome Asian Film Festival）今年共有19部主競賽片、7部非競賽片及10部新導演單元作品，評審團稱讚兩位演員表現，「劉修甫為年輕的子滐賦予一種在懷疑與忠誠之間的脆弱溫柔；曹佑寧則將子涵演繹成一個謎樣的存在，他難以捉摸的面容之下隱藏著道德模糊的深淵。兩人共同讓《刺心切骨》成為一部直擊靈魂的驚悚之作，每一個動作都是一次情感的共鳴。這場雙人演出深深打動了評審與觀眾的心，恭喜兩位演員！」

《刺心切骨》明（18）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中