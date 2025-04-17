《刺心切骨》國際傳捷報！劉修甫、曹佑寧共獲「最佳男演員獎」

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《刺心切骨》國際影展再傳捷報！第22屆羅馬亞洲電影節今（17）頒獎，劉修甫、曹佑寧共同獲得評審團「最佳男演員」殊榮，獲評審團盛讚演繹複雜關係，為角色注入靈魂與深度，因此雙雙獲獎。

曹佑寧（左）、劉修甫。（前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫表示：「謝謝評審團對我們在表演上的肯定，這也提醒著我們，影像的力量來自於真誠的表演，我會繼續努力。感謝導演跟製作團隊給我們很充足的時間準備劇本，讓第一次在電影演出篇幅這麼重要的角色時能放心面對不安跟挑戰。」

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曹佑寧得知獲獎開心說：「很榮幸能夠與修甫一起獲獎，謝謝評審團的肯定，尤其感謝製作團隊、導演及電影中所有的演員與工作人員，我們在表演過程中非常開心，也用真心在互相交流，呈現出最好的表現。」

曹佑寧（左）、劉修甫。（前景娛樂、劇匯文創提供）

第22屆羅馬亞洲電影節（Rome Asian Film Festival）今年共有19部主競賽片、7部非競賽片及10部新導演單元作品，評審團稱讚兩位演員表現，「劉修甫為年輕的子滐賦予一種在懷疑與忠誠之間的脆弱溫柔；曹佑寧則將子涵演繹成一個謎樣的存在，他難以捉摸的面容之下隱藏著道德模糊的深淵。兩人共同讓《刺心切骨》成為一部直擊靈魂的驚悚之作，每一個動作都是一次情感的共鳴。這場雙人演出深深打動了評審與觀眾的心，恭喜兩位演員！」

《刺心切骨》明（18）在台上映。

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