第16屆兩岸電影展網羅7部佳片！海報藏遊戲「尋找Panda」

開幕片《抓娃娃》（左）、易烊千璽主演《小小的我》。（兩岸電影展提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「第16屆兩岸電影展」將於5月開跑，今（17）公開中國電影參展片單，精選喜劇、溫馨、懸疑、動畫共7部佳片，由沈騰、馬麗合作喜劇片《抓娃娃》將擔任影展開幕影片。

影展今同步公開影展海報，主視覺以拼接手法呈現超現實畫面，設計師巧妙在台北與雅安雙城市風貌中融入科技、影片播放鍵等影像符號來呼應主題。

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第16屆兩岸電影展影展海報。（兩岸電影展提供）

特別的是，今年影展海報偷偷暗藏小小的趣味遊戲「尋找Panda」，有16隻熊貓隱身在城市街景之中，影迷朋友不妨仔細找找，看看熊貓到底藏在哪裡！

票房天花板「沈馬CP」再合作 《抓娃娃》笑中帶淚再創破億佳績

開幕片《抓娃娃》由大陸知名喜劇導演閆非、彭大魔聯手打造，在去年暑假檔曾創下33億人民幣的驚人票房，電影講述一對有錢夫婦為了不讓兒子變成無用敗家的「富二代」，刻意偽裝貧窮家庭來窮養小孩，讓孩子在困苦中努力成長，劇情充滿奇思妙想，發人省思。

《小小的我》關注腦麻患者世界 易烊千璽還原式演技讓岩井俊二都讚賞

《小小的我》為少見關注腦性麻痺患者內心世界的電影，通過主角的成長故事，感受他們對於親情、愛情以及被人尊重的渴望，主演易烊千璽極具感染力的還原式演技，一舉手一投足就像是一位真實的腦麻患者，把腦麻男孩的堅毅和追夢的艱辛展現得淋漓盡致。

鄧超用100天贏回800萬 打工人職場逆襲高喊《勝券在握》

如果說去年參加影展的《年會不能停！》是基層員工自我救贖的爽片，那今年的《勝券在握》就是打工人在資本博弈中逆襲的升級版故事，職場一直是大陸影視愛用的題材，男主角鄧超飾演的公司元老捲入資本鬥爭，為了捍衛自身權益決定聯手其他人逆襲對抗，電影看完會有一種解氣的舒壓，非常適合上班族互揪一起來影院高呼「勝券在握」。

傳統與現代的碰撞令人動容 《雄獅少年2》逐夢上海灘展開新冒險

《雄獅少年2》除了保持過去水墨韻味的同時，續集更融入現代動漫的細膩寫實，彷彿真實重現，而故事延續前篇《雄獅少年》的熱血，續集聚焦少年阿娟在上海灘逐夢，在殘酷的現實下，舞獅的夢想陰錯陽差成為沒落拳館的代表，進而展開一段全新的挑戰與冒險。

金晨、孫陽詐騙CP再續前緣 霸總舅舅王耀慶變身騙場老炮大亂鬥

《“騙騙”喜歡你》由金晨與孫陽兩人再續前緣，一場「騙子騙騙子」的設局戲碼，意外開啟一段浪漫的愛情，總是以霸總舅舅形象出現的王耀慶也在電影中變身騙場老炮，與其他演員上演一場騙子大亂鬥。

《誤殺3》一路反轉高潮無冷場 暗黑版最強老爸肖央為女鬥惡霸

暗黑版的「地表最強老爸」肖央為了要救女兒，不惜挑戰司法與權勢、同時與綁匪展開與虎謀皮的角力戰，劇情反轉再反轉，全片幾乎無冷場，一路緊張到結束。

周潤發、約翰庫薩克助陣《唐探1900》 開啟美國唐人街爆笑探案之旅

故事回到1900年的美國舊金山唐人街，華裔部落獵人王寶強與留美青年劉昊然誤打誤撞成為神探組合，開啟一場爆笑的探案之旅，其中電影裡的舊金山城，還是劇組斥資搭建1:1實景，神還原舊金山的唐人街，這回演出陣容還加入了影帝周潤發及好萊塢影星約翰庫薩克等，成為今年大陸賀歲檔的最受影迷期待的電影之一。

「第16屆兩岸電影展」將於5月21日至26日在台北誠品電影院放映，詳情可鎖定兩岸電影展官方FB、IG社群。

【第16屆兩岸電影展】

影展日期：台北 2025年5月21日至5月26日

開幕首映：《抓娃娃》

放映電影：《抓娃娃》、《小小的我》、《勝券在握》、《雄獅少年2》、《誤殺3》、《“騙騙＂喜歡你》、《唐探1900》

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