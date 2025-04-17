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娛樂 最新消息

（影）《跳進部落》離家孩子找回家鄉途徑！真實生命故事曝

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《跳進部落的孩子》描繪布拉瑞揚舞團舞者們用身體、舞蹈表達生活與文化的歷程，昨（16）舉辦首場試片，導演王政一感性表示：「在這一個多小時裡面，你能看到其他人真實的生命故事，他不是只存在這個族群，可能是你我身邊的所有人。」

《跳進部落的孩子》試映會，王政一導演（中）與兩位製作人曹盛彥（右）、黃郁芳也一同出席，與觀眾分享拍攝心路歷程。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》試映會，王政一導演（中）與兩位製作人曹盛彥（右）、黃郁芳也一同出席，與觀眾分享拍攝心路歷程。（希望影視提供）

《跳進部落的孩子》耗時8年製作，王政一說，「拍攝時，希望不只是在講原住民而已，『自我認同』可以回到每個人身上，你怎麼去面對混淆，能不能有足夠的勇敢走下去？當然也會有脆弱，你會看到這些人徬徨的樣子，那都沒關係，那都是過程，就像布拉瑞揚老師曾經跟我們說：『認識自己』是一個口號，不用太去強求、去給自己強加貼標籤，好好生活，好好面對，你就會長出自己的樣子。」

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布拉瑞揚舞團正逢10週年，上月剛完成於台中歌劇院《我．我們》第二部曲演出，本週將於台北國家戲劇院進行演出；團員們特別錄製影片，向觀眾熱情打招呼「快來看我從年輕變到老！」

《跳進部落的孩子》日前於「嘖嘖」網站進行電影發行集資，計畫成功達標，團隊紛紛表示欣喜之餘，導演持續進行校園講座，一系列宣傳活動如火如荼。

《跳進部落的孩子》布拉瑞揚舞團特別錄影片向觀眾推薦電影。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》布拉瑞揚舞團特別錄影片向觀眾推薦電影。（希望影視提供）

製作人曹盛彥分享片名的涵義：「在部落裡面，就算是不同家中的小孩也都是同屬於部落的孩子，大家互相幫助彼此成長，而小孩們長大後想去外面打拼、追尋夢想，當遇到挫折的時候總會回想起最初出發的地方，那就是部落，因此《跳進部落的孩子》就像是每一個離家的小孩回到家鄉的途徑，也希望能引領每一位想家的孩子。」

製作人黃郁芳也提到：「整理這8年的素材，期間除了克服疫情、跨國剪接的技術上問題，很多舞者也經歷了人生道路上的抉擇，我們好像就是一個彼此互相陪伴的過程，也讓我非常的感動。」《跳進部落的孩子》4⽉30日在台上映。

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