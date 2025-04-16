蔡明亮《行者十步》跨夜場放映！邀影迷10小時「觀影修煉」

影視聽中心與蔡明亮合作，放映《行者十步》。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心繼2024年底舉辦「大安森林公園一邊哭一邊看電影一邊跨年」活動，今年再與導演蔡明亮合作，集結10部作品、每場10小時、共舉辦10場的電影馬拉松計畫《行者十步》，以「跨夜場」形式邀影迷共襄盛舉。

影視聽中心與蔡明亮合作，放映《行者十步》。（國家影視聽中心提供）

《行者》電影於2012年推出，全片聚焦金馬影帝李康生慢走畫面，十多年來這個慢走的行為藝術已踏足台北、香港、東京、巴黎、華盛頓等地，拍出十部系列作。

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蔡明亮坦言：「《行者》超越我們對電影的想法。這個作品我也沒有想到可以拍十幾年，但是它就一直在發生。」李康生分享參演感觸，表示拍《行者》系列最麻煩的是要剃頭，演完都要等兩三個月後頭髮長出來，才能投入其他演出。

《行者十步》將觀眾看作修練的行者，圖為《沙》劇照。（國家影視聽中心提供）

李康生更補充：「走得慢比劇烈運動讓我流更多汗。」十公尺長的布料繞在身上成為紅袍，負荷可觀的重量還要慢走，讓他吃足苦頭，「要控制核心，全身都運動到，反而很累。」

對於如修行般的拍攝過程，蔡明亮表示連續10小時的放映猶如一場行為藝術，也是一場修練；蔡明亮也將坐鎮影廳全程陪同觀眾。

蔡明亮本次維持親自賣票和觀眾互動的傳統，近日安排一系列導演見面會，將在4月20日下午一點半現身影視聽中心，現場特別放映《漫不經心》並搶先劃位兩場新莊影視聽中心的馬拉松場：5月3日晚間的跨夜場、5月18日全天日場。

本單元配合主題放映蔡明亮導演與美術館相關的作品《郊遊》與《臉》，更多資訊可上影視聽中心官方社群。

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