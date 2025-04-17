「暗黑福原愛」線條超火辣！集結24女優同台激戰

白上咲花登上最新一期雜誌封面。（JKF提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣女優白上咲花有「笑顏寶藏」封號，登上JKF封面讓她超興奮，剛好4月23日是她出道一週年，因此別具意義。

白上咲花去年頂著龍頭廠牌S1「超大型新人」頭銜出道，憑甜美氣質形象和排球隊出身的身材線條，火速擄獲廣大粉絲的心，還有粉絲封她是「暗黑福原愛」，只因她和福原愛長相相似。

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還是新人時期的白上咲花在十餘部作品中展現精湛表演實力，先前受邀參與所屬廠牌S1的20週年紀念力作《PRECIOUS GIRLS 2024》，集結24位頂級女優共演，成功展現自己最好的模樣。

白上咲花登上最新一期雜誌封面。（JKF提供）

白上咲花多部作品於台灣唯一正版平台AV+上奪下「滿分五星」好評，IG更是不到一年突破10萬人追蹤，她期許未來能像「前AV女帝」三上悠亞一樣，在業界散出耀眼光芒。

白上咲花說：「我從以前就非常喜歡三上悠亞，除了因為她的關係，讓我認識到TRE台北國際成人展，像是三上悠亞的敬業態度，以及不斷挑戰新領域的作為，更是讓我非常羨慕！所以我在出道之後，就一直把她當作目標！」

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