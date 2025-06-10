韓賢光猝逝上海！遺孀獨自守護10歲愛女 心碎露面逼哭全場

韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕67歲的資深音樂人韓賢光上月在上海打羽毛球時猝逝，親友及家屬今天在台北Legacy舉辦追思音樂會，遺孀Gina在尾聲上台致意，數度哽咽到說不下去，強調未來會照顧好兩人的女兒，給她雙倍的愛。

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韓賢光2012年與小16歲的太太再婚，原本已結紮20年的他，做了6次試管後才生了寶貝女兒，對於女兒非常疼愛。

韓賢光遺孀Gina在尾聲上台致意。（記者胡舜翔攝）

韓賢光上月猝逝上海，Gina親自飛到中國處理後事，只有告訴女兒爸爸生病了，「我回來之後，她對我說了一句話，她說媽媽我有看到新聞，媽媽我要安慰妳，她就抱著我，她沒有哭泣，當天晚上她自己意會到了，爸爸不在了，她哭了好幾個小時才睡著。」

Gina在台上對女兒說，「妹妹，媽媽要告訴你，妳是最棒的，不管爸媽在哪裡，都會一直愛著妳。」

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韓賢光遺孀Gina在尾聲上台致意。（記者胡舜翔攝）

最後Gina強忍悲痛，對已逝的韓賢光喊話：「阿眼，在未來的日子裡，我會好好照顧女兒照顧自己，你還未得及給出的愛，我會加倍給她，在天上你就放心去找你的朋友，再度重拾你最愛的搖滾舞台，謝謝大家！」一席話逼哭台下親友。

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