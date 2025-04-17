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娛樂 最新消息

H級女優宣布「結束7年AV生涯」 曾兼差被學長發現

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優若菜穗乃（わか菜ほの）憑藉可愛又無辜的眼神，以及H級傲人上圍，在暗黑界發展的7年裡，圈了一票粉絲。可惜的是，她15日正式宣告，將於今年12月31日引退，強調「這次絕不會反悔」，震撼消息一出，讓老司機們都心碎了！

日本AV女優若菜穗乃宣告引退。（翻攝自X）日本AV女優若菜穗乃宣告引退。（翻攝自X）

現年28歲的若菜穗乃2021年時，以藝名「若宮穂乃」在暗黑界發展，當時就曾短暫宣布引退又回歸，因此這次的宣告，更加斬釘截鐵，表示一定會離開。

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對此，AV達人一劍浣春秋說明，「若菜穗乃在AV界打拚七年，歷經三間事務所ALive、AllPro以及LIGHT，該嚐到的新人紅利、發片盛況以及經紀公司被抵制後的事業低谷她通通不缺，是該為未來打算了......」

一劍浣春秋也細數若菜穗乃過去的事蹟，透露她一出道就吸引不少關愛的眼光，值得注意的是，當年她是以「兼差」的方式拍攝成人片，作品上架的隔天就被學長發現，不過，她認為這一行很有趣，於是在心理建設「被一個人知道做AV女優以後就會被很多人知道」，決定放手一搏，開始經營社群、也在脫離專屬之後以企劃女優的身分在這一行打拼。

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