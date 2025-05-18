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娛樂 最新消息

昆凌90歲爺爺世壯運首日奪雙獎牌 周杰倫9個字大讚歎

〔記者陳慧玲／台北報導〕雙北世壯運昨（17日）晚熱鬧開幕後，今天展開首日賽程，昆凌90高齡祖父羅倫斯也上場比賽，第一天就拿下兩面獎牌。

昆凌祖父羅倫斯在世壯運第一天就拿下兩面獎牌。（記者林正堃攝）昆凌祖父羅倫斯在世壯運第一天就拿下兩面獎牌。（記者林正堃攝）

相關新聞：天王阿公 昆凌90歲爺爺世壯運喜奪1金1銀

去年12月初昆凌和爺爺一起到大巨蛋看「周董」周杰倫「嘉年華」演唱會，今天昆凌爺爺再次進大巨蛋是參加運動嘉年華，上午他先在標槍奪下金牌，下午則在100公尺短跑奪下銀牌，老當益壯。

周董發限時動態祝賀昆凌爺爺。（翻攝自IG）周董發限時動態祝賀昆凌爺爺。（翻攝自IG）

周董發限時動態祝賀昆凌爺爺。（翻攝自IG）周董發限時動態祝賀昆凌爺爺。（翻攝自IG）

周董轉發老婆昆凌的90歲爺爺受訪畫面，並寫到：「昆凌的爺爺太厲害了！」另外也分享羅倫斯戴上獎牌的照片，並以英文寫下「恭喜！」

昆凌轉發網友拍攝爺爺跑步的畫面，寫下「謝謝你們幫阿公加油」。（翻攝自IG）昆凌轉發網友拍攝爺爺跑步的畫面，寫下「謝謝你們幫阿公加油」。（翻攝自IG）

昆凌則轉發網友分享的羅倫斯爺爺跑步照片，昆凌開心寫下：「謝謝你們幫阿公加油！」

今天昆凌爺爺受訪也鼓勵長者一起運動，他談到：「有些小孩的父母忙於工作，沒有時間陪伴小孩，祖父母就可以跟著小孩運動，就算只是去公園走走，也能得到很快樂的時光。」昆凌爺爺明天還有比賽，昆凌弟弟則說會幫忙注意爺爺的安全。

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