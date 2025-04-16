頑童重返夜生活！狂揪「兄弟們要進城」 驚險場面曝光

頑童推出熱血新作《兄弟們要進城》。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕頑童MJ116即將合體推出新專輯《OGS》，第二波主打歌《兄弟們要進城》，帶領聽眾重返金光閃閃的台北夜世界，住在木柵的頑童，身處台北盆地之外，如果要進到台北市區瘋，不管怎樣從辛亥或信義都要穿越隧道，讓他們有一種「進城」的感覺，兄弟間常常會問，「今天晚上要不要進城？」新歌將兄弟間的默契和都市夜生活的暢快表露無遺。

頑童推出熱血新作《兄弟們要進城》。（本色音樂提供）

這首歌也讓頑童回想起求學時的「進城SCHEDULE」，大淵唸書時偶爾會去西門町還有中山、雙連捷運站附近練舞，有一陣子則愛上去網咖，接著去東區派對到深夜然後回家。而家住松山的小春，笑說自己算是「微天龍人」，從小都是「徒步」去信義威秀看電影，成年之後夜店就開在家旁邊，也是走路可到，「這種感覺其實蠻爽蠻愜意的！」

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頑童推出熱血新作《兄弟們要進城》。（本色音樂提供）

頑童團名中的「MJ116」取自木柵的郵遞區號，大淵表示最喜歡成長的木新路，也很喜歡貓空，心情不好或是閒來無事和朋友們上去晃晃都很開心；木柵之於小春的印象，則是剛組團時會從松山騎車去木柵找大淵和瘦子「混」日子，木柵就像是他的第二故鄉。

頑童推出熱血新作《兄弟們要進城》。（本色音樂提供）

這次MV拍攝點自然也沒離開木柵太遠，並邀來改車網紅「玩車日常X PiersGarage」在鏡頭前甩尾，好幾個鏡頭驚險萬分。回想拍攝當天，大淵表示：「真的有好幾次都快磨到我的背了！」小春則說：「不知道是不是太久沒拍這種派對場景MV，意外的覺得有點生疏。」

頑童推出熱血新作《兄弟們要進城》。（本色音樂提供）

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