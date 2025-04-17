CUTIE STREET「全員可愛」備戰全中運表演！川本笑瑠許下「超大心願」

CUTIE STREET來台備戰週末「全中運」演出，眾人對台南美食超期待。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣女團CUTIE STREET以首支數位單曲《只有可愛不行嗎？》爆紅，出道不滿一年，週六將在台南參加「全中運」開幕演出，對寶島美食期待不已。

8位團員中只有川本笑瑠二度訪台，其餘成員獻出寶島初體驗，川本笑瑠回憶上次來台印象很好，喝了好喝的珍奶，這次還想重溫台灣味，還希望有空能和大家逛夜市、吃小吃；増田彩乃直呼台灣天氣很溫暖，能穿短袖就很開心。

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CUTIE STREET來台備戰週末「全中運」演出，眾人對台南美食超期待。（記者潘少棠攝）

以可愛著稱的團員們，連吃甜食都要猜拳決定誰能先吃，問到團內「可愛排行榜」排名，真鍋凪咲笑稱：「全員都很可愛，不論是帥氣或少根筋的一面，大家都會變成可愛的感覺。」

這次全中運開幕演出，同場藝人還有韓團SJ主唱厲旭、幻藍小熊等歌手、團體，櫻庭遙花對於能見到其他偶像抱持期待，梅田miyu則靦腆笑說，希望未來有機會能和TWICE的子瑜合作。

CUTIE STREET來台備戰週末「全中運」演出，眾人對台南美食超期待。（記者潘少棠攝）

此外，4月22日迎接23歲生日的川本笑瑠也許下心願，表示很開心出道要滿一週年，之後會展開日本全國巡演，希望之後能站上更大的舞台。

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