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滅絕師太消失多年！招認更年期唱到血崩 辛酸內情曝光

黃小琥重返歌壇，啟動全新巡演。（大大娛樂提供）黃小琥重返歌壇，啟動全新巡演。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「滅絕師太」黃小琥重返歌壇，她歷經低潮復工，61歲的她坦言更年期身體出狀況，包括要適應體態改變、骨質疏鬆症以及失眠等症頭，她曾在舞台上唱到血崩，虛弱完成演出。

黃小琥將在台灣啟動北中南巡演，昨天受訪霸氣喊話：「琥琥 is Back！全新2.0的黃小琥回來了。」她坦言這幾年經歷身體的變化，還有疫情、情變等低潮，休息了好一段時間。

黃小琥老實招認，前幾年碰到更年期，身體發生變化，「包括賀爾蒙的改變，發現身體還是會腫。」她認為輕忽身體狀況就是一個問題，現在我看很多歌手都很忙，到處跑啊，真的要有相當大的體力，才能去完成。」

黃小琥受訪分享近年心境。（大大娛樂提供）黃小琥受訪分享近年心境。（大大娛樂提供）

前幾年黃小琥被操到累了卻不自知，「我在拉斯維加斯的演唱會上面血崩，唱到一半，助理說我的褲子後面都是血，我只好把風衣套上去，先把秀完成再說，隔天去逛OUTLET，覺得身體好虛。」才察覺到了身體真的不對勁。

黃小琥後來有就醫諮詢，也靠著運動、保健食品休息調養，慢慢從低潮的黑洞爬出來，她笑稱：「工作邀約一直不斷，是我自己不想接而已，過去的三、四年，都有接一些零星的演出。」

黃小琥很感謝現場粉絲的熱情，「透過這些零星的演出，才讓我慢慢找回在舞台上的感覺，也知道自己在台上的狀況。」發現自己依舊熱愛著舞台。

黃小琥今年啟動「琥嚮」世界巡演，將於6月21日、7月5日分別在北流跟高流開唱，近來更宣布10月22日在台中加場開唱的好消息。

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