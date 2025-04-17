國民黨是怎樣的一個黨？ 苦苓1個字形容

國民黨主席朱立倫中午召開緊急記者會，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」。（記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部今（17）日上午也被搜索，台北市黨部主委黃呂錦茹被帶回市調處偵訊，稍早知名作家苦苓以「國民黨是怎樣的一個爛黨？」在臉書發文痛批國民黨。

苦苓怒斥國民黨要罷免綠委，當然可以，但竟然做出以下的事：

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一、找設籍不到四個月的人擔任連署領銜人。

二、找入黨不到四個月的菜鳥擔任連署領銜人。

三、不用擺攤，一天就可以生出2000份連署書。

四、找中華人民共和國國民擔任連署領銜人。

五、找「納粹狗腿法西斯」擔任連署領銜人。

六、資深立委賴士葆說：「抄名冊大不了是偽造文書。」公開承認違法連署。

七、北罷四奇士（徐王李羅）公開支持違法連署、到北檢高喊「司法迫害」。

八、有人聲援被告，說要全出保釋金230萬、結果慢吞吞只拿出20萬。

九、聲援被告，結果還沒等人家交保出來、四個人就都回去「洗洗睡了」。

苦苓表示，全國死亡連署高達1923件（對手只有12件），被民間譏笑可能有「觀落陰連署團」，他怒酸國民黨：「原來不只國會問政超級爛，連罷免連署都可以這麼爛，這樣的爛黨不除掉，還留下來幹什麼？」

對於黃呂錦茹被帶回市調處偵訊，國民黨主席朱立倫中午召開緊急記者會親自回應，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」，並宣布國民黨每一個黨工職人員都將會站出來抗議，黨中央將安排一系列重大抗爭，呼籲支持者們「今天晚上北檢見」。

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