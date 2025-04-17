賈永婕遭罵戲子要求道歉 汪潔民列8題目反擊

台北101董事長賈永婕上任後爭議不斷。（翻攝自賈永婕臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕上任後爭議不斷，今（17）日上午，資深媒體人、電視名嘴汪潔民不屑在臉書發文說：「很多人看完那位官派101董事長的發文，情緒高漲糾結於戲子，戲子和藝人都是稱謂，或許當了董事長，對於戲子很敏感，可以！要留言在我這像鄉民式的發洩情緒，滿足對麻雀變鳳凰的崇拜，我不介意。」

在最新發文，汪潔民挑明表示，大家可以幫這位官派的101董事長回答以下問題：

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第一題：

你知道什麼叫做BOT？101一開始的BOT的標的物是什麼？

第二題：

你知道日商因為賈董退股，政府委託公股行庫花多少錢買回股權嗎？

第三題：

你知道這次置地廣場要花多少錢嗎，請問這47億的資本形成如何，101是擁有整棟樓的經營權，還是寄生獸？

第四題：

你知道101的定位嗎？101的目的要在國際舞台還是台中市場？

第五題：

你知道這次股權退股，日商賺走多少錢嗎，因為這位官派董事長。

第六題：

大股東決定退股是董事會重大議題，你知道面對大股東退股時，101有發表聲明和原因。

第七題：

你知道101該對標的是國際知名大樓還是台中置地廣場？

第八題：

你知道東京晴空塔會去大阪或名古屋設分店當二房東嗎？那巴黎鐵塔會去法國其他城市蓋分塔嗎？帝國大廈會去加州蓋分店嗎？

發文最後，汪潔民暗嗆賈永婕：「你可以在我這留言，發洩你的情緒，滿足有人可以麻雀變鳳凰的感覺。」接著表示，企業經營管理，最重要的ESG，你可以說明嗎，「我希望你發洩完情緒後，可以回答我的問題！什麼是101的ESG精神，藝人？戲子？不是我說了算，讓可以回答的人，民進黨誰官派她當董事長的回答！」

賈永婕近日成為輿論焦點，日前汪潔民發文批評她與台中市長盧秀燕同框一事，並嘲諷她為「戲子」，面對這樣的指控與嘲諷，賈永婕不再忍氣吞聲，直接發文反擊。

發文中，賈永婕憤怒指出：「這不只是侮辱了我，更是對女性的歧視，還有對每一位從事表演藝術工作者的否定。這樣的言語應該被嚴肅對待，你必須為自己的不當發言道歉跟反省。」她還提到，「如今社會男女平權、職業不分貴賤，竟還有人用『戲子』這樣帶有偏見與貶抑意味的詞語來羞辱，實在令人難以接受。」

此外，賈永婕也反問：「當一個努力付出、勇於行動的人被嘲諷是在演戲，那麼真正袖手旁觀、坐在觀眾席扔石頭的又是誰？」並呼籲大家共同提升對話品質與尊重他人的風氣，強調社會應該鼓勵正向參與，而非以嘲諷打擊有心服務者。

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