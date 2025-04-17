愛犬耶魯爆紅 通靈少女發聲：我很堅強！

《通靈少女》主角原型人物、45歲劉柏君最近常帶著愛犬耶魯四處趴趴走。（翻攝自劉柏君臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視劇《通靈少女》主角原型人物、45歲劉柏君就讀中學時開始宮廟擔任仙姑，對自己特殊體質早就見怪不怪，13日經由《自由娛樂頻道》率先報導被比中指沒動怒的背後真相引發討論。

其實，劉柏君最近忙著替罷免團體發聲，16日她發文透露有山除薇害志工透露：「今在中山國中捷運站出口收件！」劉柏君心中的小劇場OS：「果然來問了，想想我今晚還能宣講嗎？」結果，她是被問：「今晚耶魯（她的愛犬）會過來嗎？」

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面對愛犬耶魯爆紅，劉柏君表示沒關係，「我很堅強，還沒簽的您，去那裡會跟耶魯公主一樣受歡迎喔！」

劉柏君12日發文透露帶耶魯行經台北市松江路、民權東西的行天宮正門口，有位撐傘阿姨跟她比中指，劉柏君說：「很確定，因我特意認真看了她的身後還得意地繼續比中指。」她最後淡淡表示：「我特意要看的不是她而是她身後女孩，本來想說點什麼，想想還是算了，妹妹妳就繼續跟著她吧！」她的這段際遇被媒體引用曝光，引起極大討論。

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