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造謠「台灣醫院要活摘器官」被喊告 史書華刪文道歉陳沂補槍

陳沂（右）凌晨又發文開酸死對頭史書華。（資料照、翻攝自臉書）陳沂（右）凌晨又發文開酸死對頭史書華。（資料照、翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國器官移植話題近日不斷被討論，有人指台灣有醫院與中國有關聯，也可能涉及活摘器官，對此，網紅盾牌牙醫史書華被翻出分享該文章並用「連連看」方式暗示，惹惱羅東博愛醫院喊告後刪文道歉。

網紅陳沂今（17）日凌晨在臉書發文點名史書華用連連看方式，被羅東博愛醫院喊告後刪文道歉，她評論說：「道歉文依然避重就輕，充滿各種狡辯，不知道史書華是急了還是團購生意不好？這種嚴重傷害台灣醫院形象到謠言，也理所當然四處散播。」

陳沂接著揶揄這又是史書華第幾次翻車了呢？她表示：「真的不是國民黨派去民進黨臥底的間諜嗎？任務是當顆老鼠屎，壞了民進黨整鍋粥。如果是真的，舍你其誰，任務做超好的！」

史書華日前PO出「你的器官，他們準備收了」網圖，點名前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來親信要器官移植，並在發文點名「羅東博愛醫院」、「台北醫學大學醫療體系移植中心」等暗示，吸引逾4千名粉絲按讚留言。

針對謠言，羅東博愛醫院表示醫護環境已經夠辛苦，不實言論更是重傷醫護，並讓願意器捐的民眾恐慌，若造成醫院損害，必要時會採取法律動作。

面對羅東博愛醫院硬起來，史書華火速刪除該文並道歉表示，圖文原本是用來討論中國醫療與人權相關的問題，但其中使用薄瓜瓜聯姻與台灣醫療單位相關的名稱，讓人誤以為羅東博愛醫院與北醫移植中心有問題，這樣的連連看並不恰當，「我深感抱歉。」

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