安宰賢「照顧新生兒」被封神隊友！衣服沾滿口水不以為意

安宰賢在《真的出現了！》飾演不婚主義的婦產科醫師。（八大提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕安宰賢與白珍熙主演韓劇《真的出現了！》描述不婚主義的婦產科醫生安宰賢，在奶奶逼婚下結識未婚懷孕的語文講師白珍熙，兩人簽下契約婚姻，展開浪漫愛情故事。

戲裡安宰賢扮演稱職的神隊友，分擔幫忙照顧新生兒，幕後花絮中，可見他不時安撫襁褓中的小童星，跟工作人員分享嬰兒安靜和哭泣的原因，即使戲服沾滿口水也不以為意，被視為最帥氣的奶爸。

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《真的出現了！》安宰賢（左）與白珍熙展開契約婚姻的浪漫愛情。（八大提供）

《真的出現了！》刻化現代人在情感與親情關係中的矛盾與療癒，是安宰賢暌違4年的復出作，劇中他與白珍熙剛開始以假結婚名義結合，在互動中逐漸萌生愛意建立情感，深得劇迷喜愛，獲KBS演技大賞「最佳情侶獎」。

飾演安宰賢青梅竹馬的車珠英，因在《黑暗榮耀》的惡霸角色爆紅，這次在《真的出現了！》再度展現精湛演技，扮演一位擁有超強工作能力的秘書室長。

為展現劇中高冷女強人角色，車珠英特別調整身形並研究職場女性的肢體語言與表現方式，展現截然不同的形象。《真的出現了！》明（17）起，每週一至五晚間八點於八大戲劇台全台首播。

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