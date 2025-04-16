鈴木保奈美前夫脫褲露鳥 親道歉：做得太過份

日本大咖主持人石橋貴明（左）於2021年與女演員鈴木保奈美結束23年婚姻。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本一線女星鈴木保奈美曾在經典日劇《東京愛情故事》當中飾演莉香一角令人印象深刻，她的前夫也是日本知名主持人石橋貴明近期卻爆出在富士電視台性騷擾調查報告中，涉嫌對女員工露鳥大咖藝人。石橋貴明今 （16）晚透過所屬公司發表道歉聲明表示：由於個人不足，可能做得太過份了，帶給女性不舒服的感覺，我非常抱歉。

石橋貴明（左）今晚發出聲明道歉，圖右為大谷翔平。（翻攝自IG）

石橋貴明今晚發出的聲明中，表示這件事發生在十多年前，當時他和電視台其他工作人員一起吃飯，由於飲酒的關係，所以記憶有些模糊。他同時表示，酒後行為不當，讓在場女性感到不舒服，他必須道歉。石橋貴明的經紀人也於本月9日透露，目前已接獲富士電視台第三方委員會通知，接下來會商討舉行聽證會事宜。

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石橋貴名為日本大咖主持人兼諧星。（翻攝自X）

富士電視台針對被指控台內有性騷擾事件調查報告指出，數十年前有女員工被叫去參加聚會，沒想到過一段時間後，同行的人陸續離開，僅剩下女員工與一名大咖藝人，兩人之後轉移陣地改到其他餐廳續攤。該名「大咖藝人」就是石橋貴明，且他在續攤的餐廳裡趁著服務生離開，竟當著女員工面前脫下褲子露出生殖器，女員工花容失色、落荒而逃。

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