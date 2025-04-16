高凌風帥兒收男粉私訊「可以看你身體嗎」 嚇壞急call妹鎖門

葛兆恩（左）和紀成澔都有碰到過瘋狂粉絲。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕高凌風兒子葛兆恩和紀成澔合作三立BL劇《對立而已》，今一起受訪，葛兆恩提到戲播出後男粉絲意外激增，除了有來自巴西的粉絲會用AI合成兩人照片跟影片之外，兩天前也曾收到男粉絲私訊，「我快到你家了」、「我可以看你的身體嗎？」，讓他嚇壞，擔憂家中地址曝光，立刻打電話叫妹妹鎖門，但他沒報警也沒特意準備防狼噴霧，認為：「比起我自己，比較擔心媽媽跟妹妹的安危。」



紀成澔是男團「VERA」成員，第一次演戲就備受好評。（三立提供）

而紀成澔是男團「VERA」成員，他之前和團員學文在西門町逛街，被粉絲一路尾隨到捷運，後來攔計程車離開才成功甩開跟蹤者。

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葛兆恩受訪時講話很幽默。（三立提供）

葛兆恩在旁聽到紀成澔被認出來，反倒相當驚訝，他說自己平常搭捷運不戴帽子也不戴口罩，希望被認出來並樂意粉絲上前搭話，只是機率不高，讓他偶爾頗為失望，但他幽默說：「如果一直沒人來找我聊天，我就去中山區，人潮比較多！」

此外，2人合作BL劇，吻戲超多，葛兆恩透露，「情緒到了就加吻戲」，預告接下來將播出的第5集尺度最大，會有一幕是葛兆恩在玻璃牆上壁咚吻紀成澔，好在他們之前就常一起運動、到葛兆恩家中排戲、對戲，培養好默契。

但也因為尺度太大，讓出生保守馬來西亞的紀成澔更是難以和家人聊拍戲心情，他說媽媽已經跟他要過好幾次播出網址，雖然最後給了媽媽觀看連結，卻自此不再跟媽媽通話、視訊，頂多是用訊息聊天，就怕被問劇中的問題，他已經一年沒有回馬來西亞，一旁葛兆恩說自己下個月會到大馬旅行，反倒揪當地人紀成澔一起回鄉，紀成澔也意外透露爸媽是高凌風的粉絲。

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