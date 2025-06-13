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娛樂 最新消息

「車模界林志玲」昏迷19天拔管！閨蜜下跪阻止控家屬急分遺產

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，日前在北市大安區醫美診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，經歷19天搶救，昨（12日）家屬忍痛拔管，正式宣告死亡，蔡語芯的閨蜜團衝到醫院下跪阻止，並控訴家屬急著拔管，自蔡昏迷第5天就開始整理名牌包等遺物。對此，家屬出面駁斥，表示會蒐證提告。

蔡語芯的閨蜜團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）蔡語芯的閨蜜團下跪求家屬別拔管。（翻攝自IG、臉書）

模特兒翁子涵是蔡語芯的好友之一，在IG擁有超過400萬粉絲，她PO出多則限時動態指控，蔡語芯的媽媽和哥哥確定能拿到蔡的兩間房子、1000萬元賠償後，就決定拔管。此外，哥哥在蔡昏迷第5天時，就在社群PO出大量名牌包的照片，詢問如何分辨高仿還是真品，這讓她不禁質疑，「怎麼有辦法這樣子？她（蔡）呼吸還很正常耶！」

翁子涵等友人12日趕到醫院，下跪求著蔡哥哥、媽媽，盼對方不要放棄蔡語芯，大聲哭喊「拜託...拜託」、「我們也是家人…我們也是家人你知道嗎？我們也是家人你知道耶」，希望為蔡語芯爭取多一點時間，最終仍宣告不治，事後翁子涵感嘆，「那種無力的心碎，讓我在回家後真的崩潰了。」

對此，據《三立新聞》報導，蔡語芯家屬表示，由於台大醫師已做出腦死診斷，家屬尊重專業，同時駁斥閨蜜團的指控，指家人不缺錢，已拒絕施打牛奶針的吳姓醫師賠償，強調會對不實言論蒐證提告。

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