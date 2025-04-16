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Lulu認與黃子佼沒聯絡 談復出可能：沒必要

Lulu出席公益活動。（記者林欣穎攝）Lulu出席公益活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Lulu連續兩年擔任喜憨兒基金會公益大使，今（16）日出席活動推動「送愛到部落」計畫，而日前吳姍儒被爆轉賣廠商贈送的公關品、險些丟了代言，Lulu被問及此事為吳姍儒緩頰，提到對方之前有出面解釋了，也說自己收到公關品會拿去教會給大家當交換禮物。

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Lulu提到收到公關品都很開心，但也不忘呼籲廠商可以用環保的包裝材質，「看到過度包裝那種會蠻揪心的，因為像那種壓克力球也不太可能留著。」而被問及師父黃子佼近況，她低調表示兩人早就沒有聯絡，且也沒有再和黃子佼有同個聊天群組，不過她很心疼孟耿如被攻擊，希望對方能好好照顧自己，「我比較擔心的是小朋友的感覺。」至於有沒有聽說黃子佼想復出？Lulu表示：「覺得不可能，也沒有必要。」

Lulu出席公益活動。（記者林欣穎攝）Lulu出席公益活動。（記者林欣穎攝）

談及近況，Lulu表示接下來會出單曲，希望能在今年夏天推出，而日前她找來前男友阿達合體拍影片被網友敲碗複合，Lulu曾數次堅定表示不可能，今也說和阿達分手夠久了，可以以朋友看待，至於另一位前任「萬秀洗衣店」的孫子張瑞夫，Lulu坦言時間還不夠久，目前還沒辦法像和阿達那樣相處。

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