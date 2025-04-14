吳姍儒爆爭議！代言人變詹懷雲 氣泡水機廠商回應了

詹懷雲出席氣泡水機代言活動，表示對吳姍儒爭議並不知情。（品牌提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕詹懷雲成為氣泡水機品牌的新代言人，由於前一位代言人「Sandy」吳姍儒日前爆出轉賣公關品被抓包，引發爭議。詹懷雲今天（14日）出席活動，表示並不知情，未來有機會也想要上吳姍儒的節目。

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氣泡水機廠商協理Andy針對吳姍儒事件作出回應。（記者廖俐惠攝）

詹懷雲最近行程滿檔，去年以《影后》「流氓」一角爆紅後，今年兩部電影《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》接連上映，成為新一代男神，其中《有病》也衝到2800萬，成績不俗。詹懷雲感謝大家的支持，表示被大家喜歡很開心。

詹懷雲出席氣泡水機代言活動，表示對吳姍儒爭議並不知情。（品牌提供）

針對「吳下詹上」一事，廠商協理Andy昨強調沒有「誰取代誰」，原本跟吳姍儒的合約就是在今年初到期，找新代言人是希望能夠拓展不一樣的客群。至於吳姍儒轉賣公關品，Andy表示，是不知道為什麼會有天大的誤會，這3年來合作的非常愉快，未來還是有機會合作。

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