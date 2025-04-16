李帝勳白髮不夠要長髮！不放棄比愛心：阻止不了我的熱情

李帝勳在《協商的技術》尷尬比愛心，現實生活中的他其實是「比愛心高手」。（翻攝自Hami Video影片）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕李帝勳最近為宣傳韓劇《協商的技術》接受台灣媒體訪問，直言先前來台參加見面會留下很美好的回憶，也很喜歡台灣的食物，笑說運動量因此加倍。身為「愛心匠人」的他分享最近學會了「緞帶愛心」，就算劇中角色尹洙諾要說服他放棄比愛心，他也會拒絕，直言不可能，「即使是談判專家尹洙諾，也阻止不了我比愛心的熱情！」

《協商的技術》李帝勳為戲學習許多商業併購知識，也自認學到許多協商技巧。（Hami Video提供）

《協商的技術》以破10%的好成績完結，李帝勳為飾演談判專家尹洙諾，必須熟記M&A（併購）的相關知識，查閱了很多實際案例，也努力補充相關專業知識。戲外雖然不是擅長談判的人，不過拍完這部戲後，有時候也會試著透過對話來協商，自認應對得不錯，笑說「我的協商技巧…我覺得是可以給人信賴感的眼神吧」。李帝勳希望有朝一日有需要真的談判時，能夠發揮尹洙諾那種聰明又迅速的判斷力，不過李帝勳認為應該不簡單。

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《協商的技術》李帝勳表示戲裡氣氛嚴肅，但戲外和前輩演員相處融洽。（Hami Video提供）

尹洙諾不但是個理性的談判專家，同時也是個完美主義者，李帝勳認為，在演戲方面對自己非常嚴格，在不同情境下該用什麼樣的語調和眼神，也會不斷問自己「這樣對嗎？」李帝勳希望能夠毫無遺憾、完美詮釋所賦予的角色。他也強調，工作時自己偏向理性派，不太會感情用事，私下看電影、享受生活時，又會變成感性派。

個性活潑的李帝勳，坦言要維持「尹洙諾狀態」挺困難，因為片場氣氛太好，前輩們都很幽默風趣，看到他們就忍不住想要，實在很難忍住，因此私下幾乎沒能維持角色狀態。

《協商的技術》李帝勳意外的很適合白髮造型。（Hami Video提供）

李帝勳這次破格染了銀白髮，十分出色，他坦言因為沒有嘗試過這樣子，讓人有點擔心，「不過在首次拍攝現場亮相後，大家的擔心就消除了，還說很適合我，後來甚至有人說看到我黑髮反而覺得不習慣，代表我真的消化白髮造型了。」他笑說，從此對各種髮色都有挑戰的勇氣了，甚至想要試試看黃髮，長髮、燙捲髮也想挑戰看看。《協商的技術》在Hami Video上架。

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