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李珠珢台韓兩邊賺遭罵！「過來人」安芝儇曝心聲：不容易的選擇

李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍女神李多慧、安芝儇出席冰棒新品上市活動，兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚，這次因為代言齊聚，還俏皮打勾勾約好之後要常聚、吃美食，而同為韓籍的李珠珢日前因為台韓兩邊跑應援，引起部分球迷不滿，兩人作為前輩也分享看法。

李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）

相關新聞：李珠珢簽韓職掀退粉潮？ 「IG反增5萬粉」他分析關鍵原因

韓籍啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊後話題不斷，韓國職棒LG雙子隊10日也宣布，李珠珢將加入應援行列，此舉引起爭議，讓不少台灣粉絲感覺遭背叛，甚至有人揚言要退粉。

李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）

作為第一位來台的韓援，李多慧緩頰表示尊重各自的選擇，認為每個女孩都是熱愛台灣的，而安芝儇在韓國同樣有應援，她則表示會擔心李珠珢的體力，「要平衡好兩邊的工作，這是不容易的選擇。」安芝儇也強調自己很專注在台灣的活動，韓國有工作才會回去，「如果有做不好的會多問多慧！」

李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）李多慧（左）、安芝儇兩人因為工作繁忙關係一直沒能在台灣相聚。（記者陳奕全攝）

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