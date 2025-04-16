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娛樂 最新消息

李珠珢簽韓職掀退粉潮？ 「IG反增5萬粉」他分析關鍵原因

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊後話題不斷，韓國職棒LG雙子隊10日也宣布，李珠珢將加入應援行列，此舉引起爭議，讓不少台灣粉絲感覺遭背叛，甚至有人揚言要退粉。然而，媒體人黃揚明點出，李珠珢在這波「退粉潮」下，10天增加5萬粉絲，IG目前已經破120萬人追蹤。對此，有網友分析其漲粉原因。

李珠珢「台韓兩地應援」惹議，IG粉絲不減反增5萬追蹤。（翻攝自IG）李珠珢「台韓兩地應援」惹議，IG粉絲不減反增5萬追蹤。（翻攝自IG）

相關新聞：李珠珢簽韓職掀退粉潮！ 他揭「眾怒關鍵」：實在可笑

黃揚明昨（15日）於臉書發文指出，在這波「退粉潮」攻擊下，李珠珢的IG粉絲10天內增加5萬人，目前已破120萬追蹤。貼文一出，立刻掀起討論。

李珠珢粉絲數突破120萬。（翻攝自IG）李珠珢粉絲數突破120萬。（翻攝自IG）

李珠珢剛傳出「台韓兩地應援」時，網上吵得沸沸揚揚，甚至掀起「退粉潮」，豈料，其IG粉絲數是「不減反增」。對此，有網友分析，新聞大肆報導，讓李珠珢在台灣的曝光度增加，粉絲數也隨之成長，「黑粉也是粉...無論你信不信」、「越退越多，我也是退粉潮不小心關注的那個」。不過，網友認為，增加的可能是韓職LG雙子隊的粉絲。

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