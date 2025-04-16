（影音）廣末涼子提前3天獲釋 穿黑衣憔悴鞠躬謝罪

日本電視台以快訊報導廣末涼子提前獲釋消息。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子本月初在高速公路出車禍，送醫等待期間卻對女護理師拳打腳踢，涉嫌傷害被捕，靜岡地檢濱松分部10日聲請羈押獲准，昨她藥檢結果出爐，未驗出使用違法鎮定類藥物，根據電視台清晨最新消息，廣末雖被裁定羈押10天，卻提前在今（16）日提前獲釋。

日本時間今日清晨6點20分，廣末涼子自濱松西警察署拘留所獲釋，她一身黑衣在警方人員護送下步出警署，面容憔悴不發一語，大批日媒早一步接獲消息守在警署門口外，面對大陣仗媒體鏡，廣末站定後深深一鞠躬，接著露出一絲絲微笑，火速搭車離去。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：給人留一口飯吃！百萬YTR逆風挺廣末涼子

廣末涼子原本被裁定羈押至19日，意外提前3天獲釋，她攻擊護理師行為涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷害2罪，日媒分析，由於她數度情緒失控，警方原懷疑服用藥物有問題，藥檢結果昨出爐，並未驗出違法藥物或者含安眠藥成分藥物，據悉，廣末目前正積極和被毆打護理師洽談和解相關事宜。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法