凱蒂佩芮「圓夢登太空」感動唱名曲！返回地球激動親吻土地

凱蒂佩芮落地後跪下準備親吻土地。（翻攝自blueorigin官網）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕凱蒂佩芮圓夢了，她渴望登上太空已長達15年，終於在美國時間14日早上順利從德州西部范霍恩基地和另外5位女性登上New Shepard 31號火箭進行太空飛行，返回地球後，凱蒂佩芮感動跪下親吻土地，受訪時也眼泛淚光。

民眾非常關心凱蒂佩芮首次登上太空過程。（翻攝自blueorigin官網）

要登上太空之前，凱蒂佩芮先在社群介紹她要搭乘的火箭內部，還笑說希望有機會可以在太空唱歌，而她真的做到了，進入太空時，她在太空艙上唱出《What a wonderful world》（多美好的世界），因為那一刻的感動，讓她覺得這首歌最適合當下的心情。

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很多民眾都去見證這歷史一刻，因為這是62年來，美國首次有全女性組成的太空團隊飛進太空，知名脫口秀主持人歐普拉也到現場觀看火箭升空，感動泛淚，另外凱蒂佩芮女兒Daisy也到現場，抬著頭看火箭發射，也喊著「媽媽」。

凱蒂佩芮圓夢登太空，返回地球時高舉手上的小雛菊。（翻攝自blueorigin官網）

當凱蒂佩芮返回地球走出太空艙時，將手上的小雛菊（Daisy）高舉空中，受訪時談到，這次的太空之旅，讓她更進一步感受到與愛連結，被問到為何會帶著小雛菊一起上太空，她說雖然這是很普通的花朵，但在任何狀況下都能長大，也是一種毅力象徵。

凱蒂佩芮含淚受訪。（翻攝自blueorigin官網）

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