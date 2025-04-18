家寧媽慘了！被抓包「違反公司法」 政府將開罰

Andy（右）與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家奪走自己苦心經營的頻道，家寧媽媽還以各種理由不讓他查帳本，事件最終演變成司法攻防戰。事隔多日，Andy委任律師今（18）日透露，家寧媽媽被抓到違反公司法，將被政府裁處合計4萬元的罰鍰。

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Andy先前曾拍片控訴，自己遭到家寧與其母親革除董事一職，兩人分手後，公司10年來首度開立股東會，卻未結清帳目，家寧媽媽要求他簽「股權轉讓書」、「保密條款」，將股權轉讓給家寧媽本人，並禁止向他人透露「眾量級」及公司的運營機密。對此，他委任律師提告。

Andy委任律師林哲健今天於臉書曬出新北市府公文，內容可見，政府對「群X股份有限公司」違反《公司法》第170條與第210條的規定做出的裁罰，合計罰鍰為4萬元。

此外，家寧媽媽不按法提供財務資料，分別為「不備置章程、簿冊者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰」，以及「無正當理由而拒絕查閱、抄錄、複製或未令股務代理機構提供者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰」，若屆期未改正者，將會按次處罰至改正為止。

新北市政府函。（翻攝自臉書）

上林法律事務所-林哲健律師臉書全文：

行政罰的部分

公司法第170條

股東會分左列二種：

一、股東常會，每年至少召集一次。

二、股東臨時會，於必要時召集之。

前項股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開。…。

代表公司之董事違反前項召開期限之規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

公司法第210條

除證券主管機關另有規定外，董事會應將章程及歷屆股東會議事錄、財務報表備置於本公司，並將股東名簿及公司債存根簿備置於本公司或股務代理機構。

前項章程及簿冊，股東及公司之債權人得檢具利害關係證明文件，指定範圍，隨時請求查閱、抄錄或複製；其備置於股務代理機構者，公司應令股務代理機構提供。

代表公司之董事，違反第一項規定，不備置章程、簿冊者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。……。

代表公司之董事，違反第二項規定無正當理由而拒絕查閱、抄錄、複製或未令股務代理機構提供者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。……。

前二項情形，主管機關或證券主管機關並應令其限期改正；屆期未改正者，繼續令其限期改正，並按次處罰至改正為止。

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