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美中關稅戰躺槍！劉亦菲美籍身分遭炎上 小粉紅：片酬先課125％

中國知名女星劉亦菲。（圖翻攝自劉亦菲微博）中國知名女星劉亦菲。（圖翻攝自劉亦菲微博）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰近期急遽升溫，兩國對彼此分別加徵145％和125％重稅，中國小粉紅們仇美情緒再次高漲。中國知名女星劉亦菲意外遭殃，傳出她將接演古裝新劇《咸雪》女主角，卻擁美國籍遭中國網友酸，「片酬先課125％」！

綜合媒體報導，美國總統川普對全球祭出對等關稅重拳，中國選擇與之硬幹，祭出相同稅率的報復性關稅，還嗆聲「奉陪到底」，兩大國對彼此的關稅越加越高，目前美國對中國商品加徵關稅升至125％，加上1月甫上任時宣布的20％，總稅率高達145％，而中國也回敬125％。

不料這波關稅戰讓劉亦菲無辜躺槍，近日傳出她將接演新劇《咸雪》，她的美籍身分卻招來罵名，小粉紅們紛紛酸，「片酬先課她125％」、「賺中國人錢繳稅給美國？」、「美國人別來大陸賺錢了吧」。

劉亦菲生於湖北武漢，1997年隨母親移居美國紐約，2002年才返回中國就讀北京電影學院。

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