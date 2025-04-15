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金宣虎「歪頭殺」電力太強 王星越、陳哲遠也爭相模仿

金宣虎在《苦盡柑來遇見你》的歪頭眨眼笑在網路上引起熱烈討論。（翻攝自網路）金宣虎在《苦盡柑來遇見你》的歪頭眨眼笑在網路上引起熱烈討論。（翻攝自網路）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金宣虎在韓劇《苦盡柑來遇見你》雖然只是客串角色，但他在結婚典禮上看到IU飾演的新娘子「明金」時，做出心動的歪頭wink（眨眼）笑，最近在網路上掀起熱烈的討論，就連中國男女藝人也爭相挑戰金宣虎的歪頭wink笑，他的酒窩殺無人可抵擋。

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長相酷似成毅的中國男星李宏毅也趕搭歪頭wink笑熱潮。（翻攝自網路）長相酷似成毅的中國男星李宏毅也趕搭歪頭wink笑熱潮。（翻攝自網路）

中國女星白鹿也趕流行模仿歪頭wink笑。（翻攝自網路）中國女星白鹿也趕流行模仿歪頭wink笑。（翻攝自網路）

韓劇《苦盡柑來遇見你》上線後獲得超高評價，除了IU、朴寶劍飾演的吳愛純、梁寬植相互奔赴的愛情令人嚮往之外，金宣虎飾演的畫家朴忠燮對吳愛純、梁寬植的女兒明金的溫柔專情，也成了一大亮點，尤其是他在婚禮上看到穿著新娘禮服的明金，被明金的美麗電到歪頭眨眼笑的心動表情，不僅逗樂了新娘子IU，也讓觀眾看得心動不已，盛讚金宣虎的演技自然，不油不膩只有甜，誰受得了！

魏哲鳴挑戰歪頭wink笑很認真的眨眼睛。（翻攝自網路）魏哲鳴挑戰歪頭wink笑很認真的眨眼睛。（翻攝自網路）

以《偷偷藏不住》走紅的陳哲遠也挑戰歪頭wink笑。（翻攝自網路）以《偷偷藏不住》走紅的陳哲遠也挑戰歪頭wink笑。（翻攝自網路）

最近多位中國男星都搶著挑戰金宣虎的心動歪頭wink笑，有《墨雨雲間》走紅的王星越、《偷偷藏不住》飾演趙露思從小暗戀的「嘉許哥陳哲遠、《私藏浪漫》的男主角魏哲鳴、導演陳凱歌和陳紅的帥哥兒子陳飛宇、長相酷似成毅的李宏毅、翟子路、王天辰、顏安等紛紛挑戰金宣虎的歪頭wink笑，白鹿、楊超越等女星也趕熱潮模仿，不過網友看了眾多男星的歪頭wink笑後，一致認為還是金宣虎的酒渦殺最無敵。

以《墨雨雲間》走紅的中國男星王星越也挑戰金宣虎的眨眼笑。（翻攝自網路）以《墨雨雲間》走紅的中國男星王星越也挑戰金宣虎的眨眼笑。（翻攝自網路）

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