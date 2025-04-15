晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

百萬網美應鐵粉要求 賣出百瓶「運動香汗」

巴西百萬網紅卡蘿爾。（翻攝自IG）巴西百萬網紅卡蘿爾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕巴西健身網紅卡蘿爾（Karol Rosalin）在社群平台擁有170萬粉絲，近日有鐵粉對她提出奇葩要求，希望她能出售自己運動時流下的汗水，寵粉的卡蘿爾不但答應了，截至目前為止她已經成功出售100瓶自己的「運動香汗」。

卡蘿爾不但自己健身也常和粉絲分享心得。（翻攝自IG）卡蘿爾不但自己健身也常和粉絲分享心得。（翻攝自IG）

相關新聞：日本AV女優穿學生服出包遭慘噴 意外吸引2000萬瀏覽

卡蘿爾聽到粉絲向她提出要求購買運動過後的汗水，還以為在開玩笑。（翻攝自IG）卡蘿爾聽到粉絲向她提出要求購買運動過後的汗水，還以為在開玩笑。（翻攝自IG）

27歲的卡羅爾剛開始聽到粉絲想要購買她運動後的汗水，覺得非常訝異，甚至以為粉絲跟她開玩笑，她還說這是第一次有人向她提出這種瘋狂的想法，考慮了幾天之後，她覺得對自己沒什麼損失，所以就答應了粉絲的要求。

巴西健身網紅卡蘿爾運動後留下的汗水粉絲願意以每瓶40英鎊購買。（翻攝自IG）巴西健身網紅卡蘿爾運動後留下的汗水粉絲願意以每瓶40英鎊購買。（翻攝自IG）

卡蘿爾的「運動香汗」目前共賣出100瓶，每瓶售價40英鎊（約新台幣1719元），所以成功賺進4000英鎊（約新台幣17.2萬元），她還認為這是個商機，未來希望能長期發展下去。

卡蘿爾目前已經賣出100瓶「運動香汗」。（翻攝自IG）卡蘿爾目前已經賣出100瓶「運動香汗」。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文

Karol Rosalin（@karolrosalin）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中