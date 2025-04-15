百萬網美應鐵粉要求 賣出百瓶「運動香汗」

巴西百萬網紅卡蘿爾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕巴西健身網紅卡蘿爾（Karol Rosalin）在社群平台擁有170萬粉絲，近日有鐵粉對她提出奇葩要求，希望她能出售自己運動時流下的汗水，寵粉的卡蘿爾不但答應了，截至目前為止她已經成功出售100瓶自己的「運動香汗」。

卡蘿爾不但自己健身也常和粉絲分享心得。（翻攝自IG）

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卡蘿爾聽到粉絲向她提出要求購買運動過後的汗水，還以為在開玩笑。（翻攝自IG）

27歲的卡羅爾剛開始聽到粉絲想要購買她運動後的汗水，覺得非常訝異，甚至以為粉絲跟她開玩笑，她還說這是第一次有人向她提出這種瘋狂的想法，考慮了幾天之後，她覺得對自己沒什麼損失，所以就答應了粉絲的要求。

巴西健身網紅卡蘿爾運動後留下的汗水粉絲願意以每瓶40英鎊購買。（翻攝自IG）

卡蘿爾的「運動香汗」目前共賣出100瓶，每瓶售價40英鎊（約新台幣1719元），所以成功賺進4000英鎊（約新台幣17.2萬元），她還認為這是個商機，未來希望能長期發展下去。

卡蘿爾目前已經賣出100瓶「運動香汗」。（翻攝自IG）

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