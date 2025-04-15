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「美食水水」千千自招離家出走慘敗 被阿嬤養成大胃王

美食水水千千化身電商品牌大使，自曝兒時超糗回憶。（citiesocial提供）美食水水千千化身電商品牌大使，自曝兒時超糗回憶。（citiesocial提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣YouTuber「美食水水千千」擔任電商品牌大使，分享「母親節不該被定義，不管是什麼身分，先好好愛自己」，除了推薦私房送禮好物，更分享和媽媽、阿嬤相處的童年趣事，從離家出走慘敗、跟哥哥一起湊錢買蛋糕、煮爌肉飯給阿嬤吃，到被媽媽泰式料理辣度嚇到，笑中帶淚之餘，讓千千有感而發，「全天下的媽媽辛苦了！」

千千分享從小和媽媽、阿嬤的童年回憶。其中最「鬧」的一件事，竟是她國小時期「離家出走」，她笑說當年一時氣憤，還特別寫了紙條留在家裡，帥氣騎腳踏車出走三公里，結果天氣太冷、太累又太餓，只好騎回家，還趕快把紙條偷偷藏起來，裝作什麼事都沒發生，「沒人發現我離家出走過，真是白忙一場！」

美食水水千千擔任質感選品電商平台母親節品牌大使。（citiesocial提供）美食水水千千擔任質感選品電商平台母親節品牌大使。（citiesocial提供）

她也分享了更溫馨的母親節回憶。小時候跟哥哥湊錢一起買蛋糕送阿嬤，還常常進廚房幫忙下廚，其中她最自豪的料理就是「爌肉飯」！千千透露秘訣就是「先煎再滷，而且一定要加糖」，這樣滷汁才會香甜入味，讓阿嬤吃得超開心。

問起千千和媽媽獨特的美食回憶，她回憶道因為媽媽來自泰國，家裡的料理都帶有濃濃泰式風味，還會有點辣，所以小時候每次吃媽媽煮的菜都會被辣嚇到，但長大後反而變成對泰式料理特別有品味！談到「大胃王潛力」是不是特別有家族遺傳，她笑說小時候是給阿嬤帶大的，阿嬤時不時就會問說肚子會不會餓？準備很多食物，也許就這樣養成驚人食量。

至於她自己4月30日生日將至有沒有想要收到的禮物？她暖心地回答：「只希望我和家人、夥伴們都平平安安。」原來年初發生車禍的她，更能深刻體會到健康的重要，也讓這次母親節格外有感。千千不忘對全天下的媽媽暖心喊話：「辛苦了，請多多愛自己一點！把自己照顧好，才有力氣顧好他們。」

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