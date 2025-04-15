男網紅搭Uber被性騷！司機傳訊要求「你親我一下」平台急回應

網紅「凱凱」黃偉凱自爆遭Uber司機性騷。（翻攝自Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣於2023年爆發多起「MeToo」事件，此事件也喚起大眾對性別議題的重視，近日一名男網紅「凱凱」黃偉凱在社群透露自己遭到Uber司機性騷，雖然當下他沒想太多直接換一台車，但事後卻仍感到不舒服，便馬上跟平台申訴，同時也心疼喊話「如果我今天是一個女孩呢，那感受一定更可怕」。

凱凱在社群上抒發遭言語性騷的心境。（翻攝自Threads）

根據凱凱公開的截圖可見，他先是傳訊息請司機稍等，沒想到對方竟噁回「那你要親我一下，笑死」。雖然凱凱當下選擇換車，並沒有與司機有真正的接觸，但他仍堅持申訴，「不能就這樣算了，這是無關性別的事」。

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不過當凱凱向平台投訴後，並未獲得妥善回應，對方只是多次以訊息打發他。據《中時新聞網》報導Uber平台方坦承的確有上述騷擾事件，目前已與合作車隊展開調查。不過就算抓到該司機，平台方最多也就是終止與其的合作而已，因此凱凱也語重心長呼籲外界「一定要保護好自己」。

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