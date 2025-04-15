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中配亞亞遭驅逐！凌峰護中國籍妻「不該被扣帽子」：她非常愛台灣

紀寶如（左起）、林沖、紀麗如、林松義、凌峰、向娃。（記者陳奕全攝）紀寶如（左起）、林沖、紀麗如、林松義、凌峰、向娃。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕凌峰今（15）日與紀寶如、向娃、林沖和林松義一同出席「2025同享健康有限公司&中華基督教合一宣教協會愛心捐贈記者會」，分享公益活動初衷外也難得談及家庭生活、與中國籍妻子的相處點滴，以及對近期陸配爭議的看法。

80歲的凌峰與愛妻小竇認識超過10年。（記者陳奕全攝）80歲的凌峰與愛妻小竇認識超過10年。（記者陳奕全攝）

80歲的凌峰與小他31多歲、第三任愛妻小竇認識超過10年，被問到老婆為何未現身活動？他笑說：「她都會躲我，因為只要出現，媒體就會問她『怎麼會嫁給凌峰』。」還不忘自我調侃道：「她長得很優雅，也比我高、是碩士生，而我只是私立中學夜間部肄業，其實我很怕她，也會有自卑感。」

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儘管如此，凌峰仍滿是敬佩地表示，老婆婚後默默為家庭付出，不僅照顧起居，更把兒子教得極好，「我兒子現在12歲就能寫英文小說，老婆真的很了不起，連我這個頑皮個性都被她改造了。」紀寶如也補充說，小竇十分溫柔、有耐心，「她總是默默照顧凌峰大哥的生活起居，還常說她最喜歡台灣人那顆善良的心。」向娃則在一旁打趣補充：「凌峰現在狀況很好，簡直是一條龍！」凌峰聞言則自嘲：「沒有啦，現在只是一條蛇啦！」

凌風表示亞亞的發言不該代表所有中配。（記者陳奕全攝）凌風表示亞亞的發言不該代表所有中配。（記者陳奕全攝）

針對近日中配亞亞因鼓吹武統言論被限期離台，凌峰感慨說：「她帶著希望來，卻這樣離開，讓我感到悲傷。」他表示自己的妻子也是中配，感情深厚，不過他也強調，亞亞的發言不該代表所有中配，「但我心有不平的是因為她一個人的行為，讓整個群體被扣帽子。」紀寶如也幫腔表示：「凌峰大哥只是替中配感到難過，小竇不僅愛凌峰，也非常愛台灣。」

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